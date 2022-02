Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec la nouvelle émission d'Amazon Prime Reacher refondant le personnage principal de Jack Reacher, les choses se sont un peu compliquées pour ceux qui cherchent à quitter les excellents livres de Lee Child pour voir une version à l'écran de ses intrigues complexes.

Ici, nous vous guiderons à travers les détails clés que vous devez savoir sur la façon de regarder l'émission, ainsi que sur la façon dont ils interagissent avec les films de Tom Cruise, et s'il y a plus de saisons à venir.

La nouvelle émission télévisée sortira sur Amazon Prime Video le 4 février 2022, elle approche donc à grands pas.

Cela signifie que, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez simplement souscrire à un abonnement ou à un essai Amazon Prime Video pour accéder à Prime Video et pouvoir regarder la saison sans frais supplémentaires.

La grande chose à comprendre est que l'émission Amazon est un redémarrage complet du personnage - il n'y a pas de continuité entre les deux films de Tom Cruise, Jack Reacher et Jack Reacher : Never Go Back, dont le dernier est sorti en 2016.

Le casting de Tom Cruise était célèbre car il est un homme particulièrement petit malgré son expérience significative dans les films d'action, et Jack Reacher est décrit dans les livres comme pratiquement géant, en plus d'être blond.

Cela signifie que si vous cherchez à regarder toutes les adaptations disponibles en ce moment, vous pouvez essentiellement le faire en deux parties :

Tout d'abord, regardez les deux films de Tom Cruise, en commençant par Jack Reacher, puis en passant à Never Go Back.

Ensuite, vous pouvez passer à la nouvelle série Amazon, qui a confié à Alan Ritchson le rôle-titre.

Lee Child a écrit une vaste gamme de romans de Jack Reacher, chacun tournant autour de son héros arrivant dans une ville ou une ville, découvrant que quelque chose de très mauvais se passe et essayant de le régler par des moyens souvent brutaux.

Les deux films de Tom Cruise étaient basés sur les livres de mi-série One Shot et Never Go Back, bien qu'ils aient un peu joué avec les intrigues.

La nouvelle série télévisée sur Amazon est basée sur Killing Floor, le premier roman de Reacher , et prend un rythme plus lent pour parcourir le livre en huit épisodes avec un peu plus de temps passé sur certaines séquences.

Il est encore tôt pour l'émission Amazon Prime - comme pour toutes les émissions de services de streaming, ce seront les chiffres d'audience qui détermineront si plus d'émissions seront réalisées.

Nous espérons qu'il y aura plus de tirages puisque le catalogue arrière des livres Reacher contient des arcs d'intrigue vraiment bien faits qui regorgent de rebondissements et de suspense, mais rien n'est garanti.

Écrit par Max Freeman-Mills.