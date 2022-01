Le Seigneur des Anneaux : Date de sortie des Anneaux de Pouvoir et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les films du Seigneur des Anneaux font partie des films fantastiques les plus aimés et acclamés jamais réalisés, et bien que la trilogie Hobbit n'ait peut-être pas atteint les mêmes sommets, il y a encore une énorme quantité de traditions et de trame de fond du travail de JRR Tolkien qui n'a jamais été exploré À l'écran.

Amazon a fait des vagues lorsqu'il a annoncé qu'il avait acheté le droit de faire une nouvelle émission télévisée à gros budget dans le monde du Seigneur des anneaux, et nous savons maintenant que l'émission s'appellera Les anneaux de pouvoir. Découvrez tous les détails clés à ce sujet, ici.

L'émission Amazon devrait commencer le 2 septembre 2022, et cette date de sortie a été confirmée à plusieurs reprises, nous serions donc surpris si elle glissait.

Nous savons également qu'Amazon ne supprimera pas tous les épisodes à la fois, optant plutôt pour des sorties hebdomadaires. Plusieurs services de streaming semblent avoir compris que cela peut faire parler les gens d'une émission plus longtemps.

Les Rings of Power seront exclusifs à Amazon Prime Video, ce qui signifie que la seule façon de le regarder sera d'avoir un abonnement Prime, qui vous permettra de voir l'émission via n'importe quel matériel compatible dont vous disposez.

squirrel_widget_237190

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre téléviseur ? Notre principale recommandation est l' Amazon Fire TV Stick 4K Max . Le Google Chromecast avec Google TV , le Roku Express 4K , l' Apple TV 4K et l' Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Nous savons que la première saison de l'émission d'Amazon durera huit épisodes, soit deux mois de sorties hebdomadaires.

Ce que nous ne savons pas, c'est combien de temps chacun d'entre eux durera, bien que l'hypothèse de travail soit qu'ils atterriront sur ou autour de la marque d'une heure que la plupart des drames de prestige ont tendance à viser.

Pendant longtemps, la prémisse de l'émission était un mystère, tout comme son cadre, mais les choses sont devenues beaucoup plus claires depuis qu'Amazon a dévoilé le titre et confirmé certains détails sur ce que concerne l'émission.

Nous savons maintenant que l'émission se concentrera sur les 20 anneaux de pouvoir qui ont été donnés à diverses personnalités de la Terre du Milieu, tandis que l'anneau unique sur lequel la trilogie originale de livres et de films était centrée a gardé un secret par Sauron.

Le spectacle se déroulera au cours du deuxième âge (où les films se déroulent au cours du troisième), bien avant La communauté de l'anneau, mais cela ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de personnages familiers. Selon les rumeurs, un jeune Galadriel ferait partie de la série, avec Elrond et le grand méchant Sauron, qui ont tous une durée de vie extrêmement allongée.

Un Anneau pour les gouverner tous, Un Anneau pour les trouver, Un Anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, Au Pays du Mordor où reposent les Ombres. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD – Le Seigneur des Anneaux sur Prime (@LOTRonPrime) 7 mars 2019

C'est en partie parce que le paquet de droits d'Amazon signifie qu'il ne peut pas toucher aux événements contenus dans la trilogie principale de livres ou Le Hobbit, bien que, comme nous l'avons dit, cela laisse beaucoup d'espace au géant du streaming pour se déplacer.

Amazon n'a pas entièrement confirmé qu'il s'est engagé dans une deuxième saison de l'émission, mais il y a suffisamment de rumeurs de l'industrie à ce sujet pour que les choses soient assez claires. D'une part, nous savons qu'il déplace la production de la Nouvelle-Zélande, où les films ont été réalisés, vers le Royaume-Uni pour son deuxième passage.

Cela a été un peu controversé, inutile de le dire, mais il est assez clair qu'il y aura une autre saison. Amazon dépense également des sommes énormes pour la série, avec un budget supposé de 450 millions de dollars pour la première saison, de loin la série la plus chère jamais réalisée, donc y mettre fin après une saison est extrêmement improbable, même si cela finit par être un flop critique.

Donc, vous pouvez probablement être assez confiant qu'il y aura une deuxième saison dans laquelle vous pourrez éventuellement vous plonger.

Écrit par Max Freeman-Mills.