Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'adaptation par Prime Video des bandes dessinées de Garth Ennis et Darick Robertson revient pour une troisième série en juin 2022.

La saison 3 des garçons reprend là où la deuxième s'est arrêtée et introduira plusieurs nouveaux "supes" pour Butcher et l'équipe à affronter.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

La saison 3 de The Boys sera diffusée le 3 juin 2022.

Les trois premiers épisodes arriveront sur Amazon Prime Video ce jour-là, chaque épisode supplémentaire étant publié chaque vendredi jusqu'à la finale le 8 juillet 2022.

Tous les épisodes de la saison 3 de The Boys seront exclusifs à Prime Video.

Vous aurez donc besoin d'un abonnement Amazon Prime ou Prime Video.

squirrel_widget_237190

Il sera disponible dans 240 territoires et pays - n'importe où en mesure de visualiser le contenu Prime Video, essentiellement.

Comme pour les saisons 1 et 2, il y aura huit épisodes dans la saison 3. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, les trois premiers arriveront sur Prime Video le 3 juin 2022, les cinq autres apparaissant un chaque semaine par la suite, jusqu'au 8 juillet 2022.

La saison 3 sera probablement la plus controversée à ce jour, même pour une émission qui repousse régulièrement les limites. C'est parce qu'au moins une partie est basée sur la mini-série Herogasm diffusée dans les bandes dessinées – centrée sur une orgie secrète annuelle de super-héros. Même le showrunner de la série, Eric Kripke, affirme que "les gens ne sont pas prêts à la regarder".

Un certain nombre de nouveaux supes rejoindront également la programmation, notamment Soldier Boy, Crimson Countess, Drummer Boy/Supersonic et Blue Hawk. Les deux premiers sont vaguement basés sur Captain America et la sorcière écarlate dans les bandes dessinées, mais pourraient être adaptés un peu plus loin pour le spectacle.

Est-ce que ce Soldier Boy ou une peinture de Jon McNaughton? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 – Les garçons (@TheBoysTV) 7 janvier 2022

Naturellement, Karl Urban revient en tant que Billy Butcher, Jack Quaid en tant que Hughie, Erin Moriaty en tant que Starlight/Annie et Anthony Starr en tant que Homelander. Cependant, de nouveaux membres de la distribution se joignent à nous pour assumer les rôles des nouveaux supes.

Ils incluent Laurie Holden de The Walking Dead et Jensen Ackles de Supernatural.

Les saisons 1 et 2 de The Boys sont toutes deux disponibles dans leur intégralité sur Prime Video dès maintenant. Il y a 16 épisodes à rattraper au total.

Les fans peuvent également suivre une série d'épisodes Web YouTube publiés au cours de la dernière année. Seven on 7 est une série de reportages fictifs épisodiques, prétendument publiée par Vought International.

Vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube officielle ici . Nous incluons également le dernier épisode ci-dessous.

Une première bande-annonce est apparue et bien qu'elle ne révèle pas grand-chose, elle a quelque chose d'assez sinistre.

Il n'y a pas encore de mot sur une saison 4 de Les garçons, bien qu'il soit peu probable que l'intrigue de la saison 3 ait atteint la moitié de la source de la bande dessinée.

Il a cependant été confirmé qu'il y aura une série dérivée basée sur un collège pour supes. Ce sera différent de The Boys, avec un ton très différent : "Un peu comme Mork & Mindy dérivé de Happy Days - ce qui est un fait fou et vrai - notre spin-off existera dans l'univers cinématographique de Vought, mais a un ton et un style qui lui sont propres. C'est notre vision d'une émission universitaire, avec un ensemble de jeunes supes fascinants, compliqués et parfois mortels », a déclaré le showrunner, Eric Kripke.

Écrit par Rik Henderson.