La série télévisée Fallout pour Amazon Prime Video obtient un réalisateur de renom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'émission télévisée Fallout qu'Amazon a annoncée à l'été 2020 n'a pas fait beaucoup de bruit depuis lors, bien que la pré-production ait généralement tendance à rester assez calme pour une émission comme celle-ci.

Maintenant, cependant, Deadline Hollywood rapporte que la série a de grands noms, notamment Jonathan Nolan, qui dirigera apparemment le premier épisode de la série. Ce premier épisode devrait commencer à tourner en 2022, nous pourrions donc être sur une date de sortie en 2023.

Deux showrunners ont également apparemment été enfermés, sous la forme de Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner, qui sont surtout connus pour Captain Marvel et Silicon Valley respectivement, ils ne sont donc guère étrangers à jongler entre action et notes de comédie.

Nolan, quant à lui, est un partenaire de longue date de son frère Christopher, avec des crédits d'écriture sur certains des plus grands et des meilleurs blockbusters des deux dernières décennies, de The Dark Knight à Interstellar, mais il a également réalisé quelques morceaux de choix auparavant.

En particulier, il a pris la barre de plusieurs épisodes de Westworld, une émission pour laquelle il écrit également, et une autre qui touche fortement à des thèmes de science-fiction.

Cependant, il n'y a pas de message officiel pour accompagner cela, nous ne savons donc toujours pas quel est le calendrier officiel de la sortie de l'émission, ni aucun détail précis sur le type d'histoire qu'elle cherche à raconter. Pour en savoir plus de ce côté-là, nous devrons simplement attendre.