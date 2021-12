Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ayant été sauvé par Amazon, The Expanse est devenu une sorte démission culte préférée sur son service Prime Video. Suivre léquipage du Rocinante alors quil côtoie la mort, se lancer dans des aventures et être impliqué dans des batailles politiques assez tendues est à peu près aussi passionnant que nimporte quelle science-fiction moderne.

Nous sommes maintenant à la sixième saison de The Expanse, et les producteurs de la série ont confirmé quil sagissait également de la finale. Cest la dernière saison de lhistoire. Alors exactement comment et quand pouvez-vous lattraper sur votre téléviseur ?

Comme pour tant dautres émissions à succès dAmazon, The Expanse est publié épisode par épisode tous les vendredis. Le premier épisode de la saison 6 a été rendu disponible le 10 décembre et lépisode 2 sera disponible le 17. Etc.

Les séries précédentes de The Expanse ont comporté jusquà 10 épisodes, mais dans la dernière saison, il ny en a que six, la finale étant disponible en streaming le 14 janvier 2022. Vous trouverez ci-dessous les noms des épisodes et les dates de sortie :

S6E1 - Chiens étranges - 10 décembre 2021

S6E2 - Dragon dAzur - 17 décembre 2021

S6E3 - Projection de force - 24 décembre 2021

S6E4 - Redoute - 31 décembre 2021

S6E5 - Pourquoi nous nous battons - 7 janvier 2022

S6E6 - Les Cendres de Babylone - 14 janvier 2022

The Expanse est une production Amazon Original, ce qui signifie quil sagit dune exclusivité de la propre plate-forme Prime Video dAmazon en létat.

Prime Video est inclus avec un abonnement Amazon Prime qui coûte 12,99 $ / 7,99 £ par mois ou - si vous préférez - vous pouvez vous abonner à Prime Video exclusivement pour 8,99 $ / 5,99 £. Pour économiser un peu dargent dans lensemble, vous avez même la possibilité de prendre Amazon Prime comme plan annuel, obtenant essentiellement 12 mois de service pour le prix de 10.

Le gros point négatif de la saison 6 est que Cas Anvar ne reviendra pas pour reprendre son rôle dAlex Kamal dans la saison 6. Son personnage a été supprimé de la série. En dehors de cela, vous pouvez vous attendre à voir la distribution et les personnages habituels. Ils comprennent les éléments suivants :

Steven Strait - comme Jim Holden

Wes Chatham - comme Amos Burton

Dominique Tipper - comme Naomi Nagata

Frankie Adams - comme Roberta Bobbie W. Draper

Cara Gee - en tant que batteur de Camina

Nadine Nicole - comme Clarissa Mao

Keon Alexander - comme Marco Inaros

Jasai Chase Owens - comme Filip

Shohreh Aghdashloo - comme Chrisjen Avasarala

Si vous avez regardé jusquà la fin de la saison 5, vous saurez que nous avons un nouvel antagoniste principal : Marco Inaros. Et le synopsis publié par Amazon pour la saison 6 nhésite pas à le nommer. Dans ce document, Amazon dit ce qui suit :

"Holden et léquipage du Rocinante se battent aux côtés de la flotte combinée de la Terre et de Mars pour protéger les planètes intérieures de Marco Inaros et de la campagne de mort et de destruction de sa marine libre. Pendant ce temps, sur une planète lointaine au-delà des Anneaux, un nouveau pouvoir sélève. "

Sans trop révéler les saisons précédentes (au cas où vous nauriez pas encore expérimenté les délices de The Expanse), il est clair que la saison 6 sannonce comme une grande bataille entre des alliés improbables (Terre et Mars) et la flotte de pirates de lespace de Marco .

La réponse courte ici est : non. La saison 6 est la dernière saison de Létendue, et à moins que les dirigeants dAmazon et la société de production naient un changement majeur davis – ou quun autre studio reprenne le spectacle – cela ne changera probablement pas.

Cependant, ce nest pas complètement exclu. The Expanse est basé sur une série de livres, et il y a trois autres livres après le 6ème. Il reste donc une histoire à raconter, et si le bon studio arrive, il y a une possibilité que cela se produise.