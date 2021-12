Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Laventure fantastique épique dAmazonPrime Video sest avérée être un succès auprès des critiques et des téléspectateurs. Le spectacle est basé sur une série de romans à succès, il y a 14 livres au total et ils sont assez volumineux, il y a donc beaucoup de matière à tirer.

Même si nous nen sommes quau début pour le moment, nous savons quil y a beaucoup plus à venir. Voici tout ce que vous devez savoir sur la première saison de La Roue du temps, les saisons à venir et comment la regarder.

La première saison de La roue du temps a commencé à être diffusée le 19 novembre 2021. Amazon a publié trois épisodes pour la première et un nouvel épisode suit chaque vendredi. Cela se poursuivra pendant toute la durée de la série et se terminera le 24 décembre 2021.

La première série de La Roue du temps aura 8 épisodes au total, listés ci-dessous sont les titres et la date de sortie de chaque épisode :

Prise de congé - 19 novembre 2021

Shadows Waiting - 19 novembre 2021

Un lieu sûr - 19 novembre 2021

La renaissance du dragon - 26 novembre 2021

Le sang appelle le sang - 3 décembre 2021

La Flamme de Tar Valon - 10 décembre 2021

Les ténèbres le long des chemins - 17 décembre 2021

L Eyeil du Monde - 24 décembre 2021

La roue du temps est une production Amazon Original et, en tant que telle, est exclusive à Amazon Prime Video .

Prime Video est gratuit avec labonnement Amazon Prime qui coûte 12,99 $ / 7,99 £ par mois ou, si vous préférez, vous pouvez vous abonner à Prime Video exclusivement pour 8,99 $ / 5,99 £ par mois.

Bien quaucune date de sortie nait été annoncée, nous savons que la deuxième saison de La Roue du temps a commencé à tourner avant le lancement de lémission en juillet 2021. Si le calendrier de la première saison est quelque chose à suivre, cela signifie que nous pourrions voir la deuxième série atterrir aussi tôt en février 2022.

Peu de choses ont été révélées concernant la saison 2, mais on sait quelle se composera de huit épisodes, tout comme la première saison.

Le premier épisode de la deuxième saison sintitule "A Taste of Solitude". Cela a été révélé via un tweet du compte officiel The Wheel of Time en mai 2021.

Avec autant de Taveren au même endroit, une saison nallait jamais suffire. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn – La roue du temps (@TheWheelOfTime) 20 mai 2021

Encore une fois, rien na été officiellement annoncé, mais dans une interview accordée à Deadline , le showrunner, Rafe Judkins, a déclaré quil voyait lémission durer huit saisons.

"Je dois toujours laborder comme si nous allions raconter toute lhistoire qui est dans les livres. Si nous ne labordons pas de cette façon, alors nous nous préparerions à ne pas coller latterrissage et ces livres avoir une si bonne fin."

Il a poursuivi: "Jai vraiment besoin de nous préparer pour y arriver si nous le pouvons. Ce nest pas à moi de décider en fin de compte. Si les gens le regardent et quAmazon veut continuer à en faire plus, jaimerais continuer à étendre ce monde davantage ."

Compte tenu de la popularité initiale de la série, nous pensons quil semble probable que nous verrons de nombreuses saisons à lavenir.