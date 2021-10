Les nouveaux téléviseurs dAmazon prendront en charge AirPlay 2 et HomeKit dApple

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propres téléviseurs dAmazon, y compris les téléviseurs Omni et Fire de la série 4, prendront bientôt en charge les fonctionnalités AirPlay 2 et HomeKit dApple.

Avec AirPlay 2, il vous sera plus facile de lire du contenu sur le téléviseur à partir dun iPhone, iPad ou Mac. Et avec lintégration HomeKit, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec Siri ou lapplication Home, ce qui permet de les inclure facilement dans les routines de la maison intelligente. Amazon a déjà déployé AirPlay 2 et HomeKit pour sélectionner les téléviseurs « Fire TV Edition » de Toshiba et Insignia, mais, fait intéressant, ils nont pas encore été installés sur certains appareils Fire TV, tels que Fire TV Stick 4K Max.

Il est donc intéressant de noter quAmazon est prêt à annoncer la prise en charge de ses nouveaux téléviseurs, selon The Verge , mais reste silencieux sur les appareils plus anciens et moins connus. La nouvelle série Omni comprend des microphones à champ lointain intégrés, a déclaré Amazon, et prend en charge les commandes vocales Alexa mains libres, et propose des modèles de 65 pouces et 75 pouces livrés avec Dolby Vision HDR. Mais il existe également des tailles plus petites de 43, 50 et 55 pouces disponibles avec HDR10.

La série Omni est loption haut de gamme, à partir de 409 $ pour le modèle 43 pouces et jusquà 1 099 $ pour 75 pouces. Il comprend des fonctionnalités telles que Dolby Vision (65 et 75 pouces), des micros toujours allumés pour Alexa mains libres et la prise en charge des appels vidéo bidirectionnels (à venir plus tard cette année).

La série 4 dAmazon Fire TV bas de gamme va de 369 $ pour 43 pouces à seulement 55 pouces à 519 $.