Amazon Fire TV devient effrayant avec les commandes Halloween Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cet Halloween, vous pourrez demander à Amazon Alexa de lire des films effrayants sur votre Fire TV et Fire TV Stick 4K Max , avec de nouvelles phrases basées sur des citations de franchises dhorreur populaires.

Par exemple, "Alexa, One, Two, Freddys Coming For You…" ouvrira A Nightmare on Elm Street sur Prime Video.

Pour le faire fonctionner, il suffit de demander à Alexa un devis parmi une sélection de films pour louvrir sur le service de streaming concerné, qui comprend Prime Video et IMDb TV .

Amazon ne laisse pas non plus les enfants en dehors du plaisir, avec linclusion de favoris familiaux comme la famille Addams, lhôtel Transylvanie et Casper.

Les parents peuvent dire "Alexa, montre-moi le fantôme amical" pour regarder Casper ou "Alexa, tu mas ensorcelé!" pour regarder La famille Addams.

Voici la liste complète des citations dHalloween à essayer :

Peste noire : "Alexa, la vengeance est à moi"

Cloverfield : "Alexa, quelque chose nous a trouvés."

Donnie Darko : "Alexa, quand le monde finira-t-il ?"

Hannibal Rising : "Alexa, quest-ce quil te reste à aimer ?"

Hellraiser : "Alexa, ce nest pas personnel bébé."

Lake Placid Le dernier chapitre : "Alexa, saute dans des eaux infestées de crocodiles !"

Activité paranormale : "Alexa, jai acheté une planche Ouija."

Film dhorreur : « Alexa, aimez-vous les films dhorreur ? »

Psycho (1960): "Alexa, je suis Norma Bates."

A Nightmare on Elm Street (2010) : "Alexa, un, deux, Freddy vient pour toi..."

Le sixième sens : "Alexa, je vois des morts."

Casper : "Alexa, montre-moi le fantôme amical."

La famille Addams (1991) : "Alexa, tu mas ensorcelé !"

Hôtel Transylvanie : "Alexa, je suis une frankenhomie !"