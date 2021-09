Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a lancé son service de streaming TV gratuit financé par la publicité, IMDb TV, au Royaume-Uni.

Il est disponible via l application Prime Video pour les mobiles, les téléviseurs intelligents et les décodeurs, et comprend une pile de programmes démissions télévisées, certains diffusés sur des « chaînes en direct » et une multitude de films darchives. Les tomes 1 et 2 de Kill Bill sont par exemple disponibles, tout comme Pulp Fiction.

Les séries télévisées disponibles incluent The A-Team, Dawsons Creek et plusieurs originaux télévisés IMDb, tels que Top Class et Moment of Truth.

IMDb TV est facilement détectable via lapplication Amazon Prime Video, avec sa propre section des menus TV et Films (sous "Télévision populaire - Gratuit avec publicité" et "Films populaires - Gratuit avec publicité"). Il est prévu quil obtienne également sa propre applicationFire TV.

Selon la co-responsable du contenu et de la programmation du service, Lauren Anderson, il sera légèrement différent de la version américaine (telle que lancée en 2019). Il comportera plus de contenu britannique et européen.

Lautre co-responsable, Ryan Pirozzi, affirme quil offre également une alternative aux services de streaming gratuits existants dans le pays : "Les clients britanniques sont habitués au streaming gratuit, mais beaucoup de streamers gratuits au Royaume-Uni sont vraiment spécialisés ou font une chose , que ce soit la réalité ou scénarisé, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter .

"Nous sommes agnostiques de genre, scénarisés à non scénarisés, de la comédie au drame, dune heure à une demi-heure, et nous espérons que notre large éventail de choix nous sépare des autres alternatives de clients."

Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que vous puissiez appeler BBC iPlayer, ITV Hub, All4, My5 ou UKTV Play spécialisé, mais nous sommes prêts à donner à IMDb TV le bénéfice du doute. Après tout, il offre les cinq saisons de Babylon 5.

Pirozzi laisse également entendre que le déploiement pourrait se poursuivre au-delà du Royaume-Uni. Il a déclaré aux RH que, étant donné quAmazon avait également commencé comme "juste un service transactionnel américain", il serait "logique que nous continuions".

Cela ne garantit pas que cela touchera dautres régions, mais nous vous tiendrons informés si et quand cela arrivera.