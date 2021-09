Comment regarder Emma Raducanu en finale de lUS Open

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ladolescente britannique Emma Raducanu a battu tous les pronostics et sest qualifiée de manière spectaculaire pour la finale de lUS Open. Elle na même pas encore lâché un set.

Son parcours est dautant plus remarquable quelle a également dû terminer trois matchs de qualification pour même participer au tournoi du Grand Chelem.

Ce samedi 11 septembre 2021, elle affrontera sa compatriote adolescente Leylah Fernandez, qui est également entrée dans le tournoi sans tête de série. Voici comment regarder la finale en direct.

La finale de lUS Open entre Emma Raducanu et Leylah Fernandez doit commencer à 21h BST (16h localement sur le site de New York) le samedi 11 septembre 2021.

Amazon a les droits de diffusion exclusifs pour vivre laction de lUS Open au Royaume-Uni. Vous devrez donc soit être membre dAmazon Prime, soit vous abonner spécifiquement à Amazon Prime Video.

Ladhésion à Amazon Prime coûte 79 £ par an, ou 7,99 £ par mois. Pour cela, vous avez accès au streaming Amazon Prime Video, aux livraisons le jour suivant ou le jour même depuis Amazon.co.uk, et bien dautres avantages.

Alternativement, vous pouvez vous abonner à Amazon Prime Video seul, mais cela coûte également 7,99 £ par mois, vous êtes donc mieux avec un abonnement Prime complet avec ses extras supplémentaires.

Si vous navez jamais été membre Prime auparavant, vous bénéficiez dune période dessai gratuite de 30 jours, vous pouvez donc vous inscrire techniquement pour simplement regarder la finale et cela ne vous coûtera pas un centime.

Bien que ce ne soit pas en direct à la télévision terrestre, la BBC diffusera les faits saillants lors dune émission dune heure dimanche après-midi sur BBC One. Il hébergera également des commentaires audio du match en direct le samedi sur BBC Radio 5 Live, BBC Sounds et le site Web et lapplication BBC Sport. Le site Web et lapplication afficheront également des clips vidéo après le match.

ESPN détient les droits exclusifs de montrer la finale aux États-Unis même. Il sera diffusé en direct sur ESPN le samedi soir. Vous pourrez également le regarder via lapplication mobile ESPN ou sur ESPN + - le service de streaming par abonnement du diffuseur.

ESPN + est disponible dans le cadre dun forfait avec Disney + et Hulu - au prix de 13,99 $ par mois. Alternativement, vous pouvez vous abonner uniquement à ESPN + pour 6,99 $ par mois ou 69,99 $ pour lannée.

Une dernière option consiste à ajouter ESPN + à un abonnement Hulu existant pour 5,99 $ supplémentaires par mois . De cette façon, vous pouvez regarder ESPN + via votre application Hulu.