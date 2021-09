Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après une brève série de rumeurs , Amazon a annoncé aujourdhui que la société vendrait sa propre gamme de téléviseurs intelligents 4K personnalisés fabriqués en collaboration avec Pioneer et Toshiba avec les logiciels Alexa et Fire TV intégrés.

Les téléviseurs ne proviendront initialement de Pioneer que dans des tailles plutôt petites de 43 pouces et 50 pouces. offrandes en pouces.

Fait intéressant, le partenariat pour fabriquer et vendre ces téléviseurs semble avoir été conclu en collaboration avec le détaillant nord-américain Best Buy, qui, selon Amazon, vendra tous les deux les mêmes modèles en plus dêtre un point de retrait officiel pour les clients. qui préféreraient se rendre dans un magasin et emporter eux-mêmes leur nouveau téléviseur chez eux.

Habituellement, Amazon ne fait pas de telles collaborations avec des points de vente, mais insiste plutôt pour que les utilisateurs récupèrent leurs colis dans un Amazon Locker local désigné sils préfèrent ne pas se faire expédier un article à leur domicile pour une raison ou une autre.

squirrel_widget_5905204

Selon les spécifications, Amazon nen dit pas trop, ce qui nous porte à croire que ces ensembles ultra-budget ne vont pas épater le monde en termes de qualité dimage ou de performances sonores. Bien que cela ne signifie pas que ces modèles napporteront rien à la table, car Amazon est fier de se vanter que toutes ces unités sont livrées avec HDR10 et Dolby Vision.

Alors que le modèle Pioneer bas de gamme utilisera une télécommande avec microphone compatible Alexa, le modèle Toshiba plus luxueux à venir lannée prochaine offrira une technologie de reconnaissance vocale à distance, ce qui signifie quAlexa pourra entendre votre voix dans un salon bondé de jusquà dix mètres. Ces modèles seront également livrés avec un traitement de mouvement et une gradation locale pour un meilleur contraste lors de la visualisation de contenu HDR.

En termes de prix, le coût du modèle Toshiba est inconnu, mais le modèle Pioneer 43 pouces est déjà disponible à la commande pour 369 $.

Consultez le communiqué de presse complet dAmazon ici .