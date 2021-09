Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une nouvelle version de son Fire TV Stick, augmentant le cadran en donnant au bâton un nouveau matériel de base, ce qui signifie quil est plus rapide que jamais.

Le nouvel appareil ressemble au Fire TV Stick 4K existant, mais Amazon affirme quil est 40 % plus puissant, avec un nouveau processeur à 1,8 GHz et 2 Go de RAM.

Cela devrait signifier quil est plus rapide de naviguer avec des applications qui souvrent avec une grande immédiateté, tandis quil y a aussi un coup de pouce sur le front de la connectivité sans fil, avec ce dernier appareil prenant en charge le Wi-Fi 6. Bien sûr, vous aurez besoin dun routeur Wi-Fi 6 pour obtenir le plus avantageux.

Cela devrait signifier que les flux sont plus stables, avec un passage plus rapide à la meilleure qualité de flux lorsque vous commencez à regarder quelque chose.

Ailleurs, le Fire TV Stick 4K Max offre la prise en charge HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos et est également livré avec la dernière télécommande vocale Alexa, il est donc facile de demander ce que vous voulez regarder - ou de commander à Alexa de faire autre chose dailleurs.

Vous pourrez également connecter des appareils Echo compatibles existants comme lEcho Studio ou lEcho 4 génération pour créer une configuration home cinéma.

Grâce à la puissance supplémentaire, le Fire TV Stick 4K Max prend également en charge limage dans limage, vous pourrez donc voir en direct le flux de votre caméra de sécurité tout en regardant un film, avec la possibilité dafficher votre flux Ring Video Doorbell lorsque quelquun vient à la porte.

Bien sûr, toutes les autres compétences restent, offrant un accès à tous vos services de streaming préférés, il est donc facile de regarder les dernières nouveautés dAmazon, Disney+, Netflix et bien dautres.

Le Fire TV Stick 4K Max est disponible en pré-commande, avec une expédition à partir du 7 octobre.