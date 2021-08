Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a proposé un service de streaming financé par la publicité , appelé IMDb TV, aux États-Unis au cours des deux dernières années. Il est disponible sur la plupart des principales plates-formes, à lexception notamment diOS et dAndroid. Ce nest pourtant plus le cas.

IMDb TV dispose désormais de sa propre application dédiée pour iPhone et iPad et Android . Le service de streaming donne accès à un catalogue décent de films et de séries et même doriginaux produits par Amazon Studios. Auparavant, vous pouviez accéder au contenu TV IMDb dans lapplication mobile de lapplication IMDb, mais vous pouvez désormais utiliser lapplication de streaming autonome pour le service sur iOS et Android. Cependant, le contenu est toujours disponible en streaming via IMDb.

Consultez la liste complète d IMDb TV ici pour voir ce qui est disponible à regarder - le tout gratuitement. Actuellement, nous voyons une gamme de classiques et même des succès plus récents, tels que Schitts Creek, Scream Queens, How to Train Your Dragon, Lie to Me, My Name is Earl, Charade, McLintock, Lost, Mad Men, Donnie Darko, etc. . IMDb TV a également un accord avec Universal pour diffuser certains films après leur sortie en salles et une première payante sur Peacock.

Outre iOS et Android, IMDb TV est disponible sur certains téléviseurs intelligents, ainsi que sur Fire TV, Roku, Xbox, Android TV, les appareils Android TV OS, PlayStation 4, Chromecast avec Google TV et Nvidia Shield. Cest aussi une chaîne gratuite au sein de Prime Video . Vous pouvez en savoir plus sur le service dans notre guide.