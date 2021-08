Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série originale attendue dAmazon basée sur le Seigneur des Anneaux a enfin une date de sortie pour Prime Video : le vendredi 2 septembre 2022. Parallèlement à lannonce dune date de sortie, Amazon Studios a partagé une première image officielle du téléviseur encore à nommer. spectacle.

Gardez à lesprit que la production est terminée en Nouvelle-Zélande et que les fans aux yeux daigle pensent que le spectacle se déroulera à Valinor, car la nouvelle image montre à quoi ressemble les deux arbres. Situé dans le deuxième âge de la Terre du Milieu, la série se déroulera des milliers dannées avant les romans de JRR Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Il suivra des personnages "à la fois familiers et nouveaux, alors quils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu", selon Amazon Studios.

Le 2 septembre 2022, un nouveau voyage commence. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA – Le Seigneur des Anneaux sur Prime (@LOTRonPrime) 2 août 2021

Apparemment, Amazon a dépensé 465 millions de dollars pour produire la première saison. Les showrunners JD Payne et Patrick McKay sont présentés comme des producteurs exécutifs.

"Comme le dit Bilbo, Maintenant, je pense que je suis tout à fait prêt à faire un autre voyage", ont déclaré Payne et McKay dans une déclaration conjointe au Hollywood Reporter . « Vivre et respirer la Terre du Milieu pendant ces nombreux mois a été laventure dune vie. Nous avons hâte que les fans aient la chance de le faire aussi. »

Le duo a également confirmé une distribution tentaculaire : Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Attendez-vous à ce que lémission Le Seigneur des Anneaux dAmazon soit diffusée dans plus de 240 territoires et pays lors de sa première sur Prime Video lannée prochaine.