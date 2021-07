Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous préférez utiliser votre téléviseur pour afficher les participants à la réunion lors dun appel vidéo Zoom, vous disposez désormais dun moyen simple avec le Fire TV Cube dAmazon.

Amazon a annoncé que son décodeur de deuxième génération prend désormais en charge les appels Zoom bidirectionnels. Cette intégration fait suite à la prise en charge de la visioconférence entre les écrans intelligents Fire TV Cube et Alexa, quelque chose quAmazon a déployé lannée dernière.

Pour commencer à utiliser Zoom avec votre Fire TV Cube, vous aurez besoin de :

Connectez votre webcam à votre Fire TV Cube, puis placez la webcam au-dessus de lécran de votre téléviseur pour obtenir les meilleurs résultats. Idéalement, vous voudrez que votre téléviseur et votre webcam soient à environ 6 à 10 pieds de vous pour les appels. Voici les petits caractères dAmazon sur les types de webcams à utiliser et comment :

"Pour accéder aux appels vidéo bidirectionnels à laide de Zoom, vous devrez connecter une webcam prenant en charge la classe vidéo USB (UVC) avec une résolution dau moins 720p et 30 images par seconde à votre Fire TV Cube à laide dun adaptateur Micro USB vers USB. Pour une meilleure expérience , nous recommandons les webcams avec une résolution de 1080p et un champ de vision de 60 à 90 degrés à une distance de 6 à 10 pieds du téléviseur. Nous ne recommandons pas les webcams 4K."

Téléchargez et installez Zoom depuis lAppstore Fire TV . Une fois téléchargé, vous pouvez rejoindre les réunions Zoom en tant que : Un invité

Ou en vous connectant à votre compte Zoom et en suivant les instructions à lécran. Pour rejoindre une réunion, vous pouvez simplement dire « Alexa, rejoignez ma réunion Zoom ». Alexa vous demandera lID de la réunion et le mot de passe.

Vous pouvez également utiliser la télécommande pour fournir lID de réunion et le mot de passe.

Remarque : si vous vous connectez à votre compte Zoom, vous pourrez voir vos contacts, les réunions à venir, et démarrer et rejoindre des réunions depuis lapplication Zoom. Vous pouvez également lier votre calendrier à Alexa ( suivez ces instructions). Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez dire des choses comme « Alexa, rejoignez ma réunion Zoom » afin de rejoindre des réunions dans votre calendrier. Pour entrer dans la réunion, dites simplement « oui » et vous serez appelé.

Pour vous faciliter la tâche, Amazon a également proposé cette liste pratique de webcams et dadaptateurs quil recommande pour lutilisation de Zoom sur un Fire TV Cube :

Amazon a une page FAQ ici . Nous avons également un guide sur Zoom ici et une critique sur le Fire TV Cube de deuxième génération ici.