(Pocket-lint) - Amazon a commencé à déployer sa dernière expérience Fire TV repensée sur le Fire TV Stick de 2e génération, les ensembles Fire TV Edition et les barres de son Fire TV.

Ayant déjà été lancée pour les appareils les plus récents entre décembre dernier et ce printemps, la mise à jour dAmazon sera disponible au téléchargement et à linstallation pour la famille Fire TV compatible restante dans les "semaines à venir".

La nouvelle expérience Fire TV ajoute des profils dutilisateur, une barre de menus simplifiée et la possibilité dépingler vos applications préférées sur lécran daccueil.

App Peeks est également nouveau dans le cadre de la mise à jour. Ils permettent aux utilisateurs de voir le contenu des applications populaires sans avoir besoin de cliquer dessus. Find permet également la découverte de contenu à travers des catégories, telles que les émissions de télévision, les films, les enfants et la famille.

En plus de la nouvelle expérience, les propriétaires dun Fire TV Stick 2e génération peuvent désormais également accéder à Amazon Kids .

Amazon Kids on Fire TV donne accès à des milliers démissions et de films adaptés à lâge, tous sécurisés par de simples contrôles parentaux.

Les familles avec un abonnement Amazon Kids+ peuvent également accéder à du contenu premium dans le cadre de leur abonnement.

Le contenu Amazon Kids est disponible dès maintenant, tandis que vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps pour que la nouvelle expérience Fire TV se déploie sur tous les appareils.