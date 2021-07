TikTok arrive sur les appareils Amazon Fire TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les propriétaires dappareils Amazon Fire TV peuvent désormais visionner des vidéos TikTok sur un téléviseur grand écran. Une application TikTok est désormais disponible sur plusieurs dongles et boîtiers Fire TV.

Vous pouvez également télécharger lapplication depuis lAmazon Appstore sur les ensembles Fire TV Edition au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.

Lapplication TikTok TV propose du contenu provenant des flux "Pour vous" et "Suite" de TikTok. Il vous donnera également un accès facile à la vidéo la plus vue et la plus appréciée.

Une nouvelle fonctionnalité - TikTok Discover - est également disponible pour les téléspectateurs. Cela offre une liste personnalisée de contenu, il vous est donc plus facile de trouver des clips que vous aimez.

Bien sûr, comme il sagit de TikTok, les vidéos seront largement visionnées de profil sur un écran de télévision paysage - mais cest la nature de la bête de nos jours.

"Nous sommes ravis dapporter la créativité et la joie de TikTok aux appareils Fire TV dAmazon en France, en Allemagne et au Royaume-Uni", a déclaré Rich Waterworth, directeur général de TikTok UK.

"Lapplication TikTok TV sur Fire TV sera une nouvelle façon pour les gens de se réunir et de profiter des vidéos de certaines de nos catégories de contenu les plus populaires sur grand écran. Quil sagisse dapprendre une nouvelle compétence ou simplement de samuser ensemble en regardant ce que vous aimez, maintenant plus que jamais, cest un excellent moyen pour les gens de se divertir ensemble à la maison avec leur contenu TikTok préféré."