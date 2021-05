Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a accepté dacquérir MGM dans le cadre dun accord de 8,45 milliards de dollars (5,98 milliards de livres sterling).

Si elle est approuvée par les organismes de réglementation, cela donnera à Amazon et, en particulier à Amazon Prime Video , laccès à un énorme catalogue de films passés et futurs.

En plus dune bibliothèque de plus de 4000 films, dont beaucoup de classiques modernes, il comprend la franchise Bond et le prochain ajout, No Time to Die.

Parmi les autres nouveaux films prévus cette année, citons The Addams Family 2, House of Gucci et le projet Paul Thomas Anderson, actuellement sans titre.

MGM est également le studio derrière de nombreux lauréats des Oscars, tels que Silence of the Lambs, Raging Bull, Thelma & Louise, 12 Angry Men et Poltergeist.

Laccord ninclura cependant pas certains des classiques les plus appréciés du studio, comme The Wizard of Oz et Singin in the Rain ayant déjà été acquis par Ted Turner et Warner Media.

Néanmoins, Amazon Prime Video sera sans aucun doute grandement soutenu par cette décision, notamment en gagnant lexclusivité sur les films Bond.

Quel est le pari que No Time to Die arrive sur la plate-forme de streaming peu de temps après sa sortie en salles en septembre?

Les guerres du streaming se réchauffent dun cran. Votre déménagement Netflix, Disney + et Apple TV +.

Écrit par Rik Henderson.