Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les aventures maussades de Hieronymus Bosch – Harry to is friends – sont un favori des fans sur Amazon depuis ses débuts en 2015.

Sétendant sur six saisons jusquà présent, Bosch , basé sur les romans de Michael Connelly, suit les exploits du titulaire Harry Bosch (Titus Welliver), un détective des homicides du LAPD avec un passé troublé et des méthodes non conventionnelles. Jamais loin de la controverse, les mystères de la vie passée de Bosch se dévoilent alors quil poursuit la vérité dans les rues de Los Angeles.

La date de diffusion de la dernière saison étant confirmée, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 7 de Bosch.

Amazon a confirmé que la saison 7 de Bosch sera diffusée le 25 juin 2021.

Il nest actuellement pas clair si tous les épisodes de la série seront disponibles à partir du 25 juin, ou si ce sera une affaire de semaine en semaine. Nous pensons quil est plus probable que ce soit ce dernier.

La saison 7 de Bosch sera disponible en streaming exclusivement surAmazon Prime Video lors de sa sortie le 25 juin.

Le drame policier est une série Amazon Original – et le service de streaming le plus long à cela. Pour le regarder, vous aurez besoin dun abonnement Amazon Prime.

Bien que les saisons 1 à 6 aient chacune 10 épisodes, la saison 7 aurait huit épisodes.

Cela portera à 68 le nombre total dépisodes de la série télévisée la plus ancienne dAmazon.

La saison 7 de Bosch est basée sur le livre de Michael Connelly de 2014, The Burning Room et lincendie criminel qui la inspiré.

Une jeune fille meurt dans lincendie, et dans le plus pur style du détective Harry Bosch, il risque tout pour traduire le tueur en justice. Amazon a publié la bande-annonce de la dernière saison, que vous pouvez regarder ci-dessous, et il semble que ce sera une finale explosive … littéralement.

Eh bien, Bosch ne serait pas Bosch sans le détective Hieronymus Bosch - joué par Titus Welliver.

Le détective LAPD sera rejoint par le détective Jerry Edgar (Jamie Hector), Maddie Bosch (Madison Lintz), le chef Irvin Irving (Lance Reddick) et le lieutenant Grace Billets (Amy Aquino).

Les saisons 1 à 6 de Bosch peuvent toutes être visionnées sur Prime Video et sont incluses dans labonnement Amazon Prime.

Avec 10 épisodes dans chaque saison, vous nen avez que 60 à passer avant le 25 juin. Pas de problème non ?

Non, pas comme nous le connaissons. La saison 7 de Bosch est la dernière saison de la série. Ne soyez pas trop triste cependant, car il y aurait une série dérivée dIMDb en préparation, donc ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Titus Welliver dans le rôle de Bosch.

Madison Lintz (Maddie Bosch) est également prête à reprendre son rôle dans le spin-off.

Écrit par Britta O'Boyle.