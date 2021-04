Amazon Kids arrive sur les appareils Fire TV basés au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Kids and Kids + a maintenant été lancé sur les appareils Fire TV au Royaume-Uni. Le service verra des milliers démissions adaptées aux enfants disponibles sur les appareils en plus du contrôle parental. Essentiellement, cest ce qui était déjà disponible sur les tablettes Fire qui arrivent également à la télévision.

Les abonnés Kids + ont accès à des émissions pour enfants haut de gamme. Bien sûr, de nombreux autres abonnements sont disponibles et vous donneront accès à une grande partie du même contenu, mais le principal avantage ici est que les parents peuvent gérer les profils de leurs enfants et voir ce quils ont regardé - bien que les enfants aient tendance à trouver un moyen de contourner. restrictions sur des appareils particuliers en passant simplement à un autre!

Les parents peuvent ajouter des émissions de télévision achetées, des films et des applications téléchargées telles que Netflix, Disney + et BBC iPlayer aux profils Fire TV de leurs enfants, tandis que vous pouvez également personnaliser les limites de temps, les filtres dâge et configurer les choses pour les deux jours de la semaine, mais leur donner plus de liberté. au weekend. Vous pouvez également définir un code PIN.

Tout est entièrement configurable via le tableau de bord Amazon Parent (parents.amazon.co.uk) sur mobile ou ordinateur de bureau. Amazon indique quAmazon Kids sur Fire TV est disponible sur Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e génération), Fire TV Stick 4K et Fire TV (3e génération, conception de pendentif).

Amazon Kids on Fire TV sera déployé sur Fire TV Stick (2e génération) plus tard cette année.

Écrit par Dan Grabham.