Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez désormais pré-commander la télécommande vocale Alexa de troisième génération dAmazon, qui comprend de nouveaux boutons.

Semblable à la façon dont la télécommande vocale à 40 $ de Roku comporte des boutons en bas qui fournissent un accès direct aux services de streaming, la nouvelle télécommande dAmazon comprend également des boutons qui vous mèneront aux applications Amazon Prime, Netflix, Disney + et Hulu. Si vous vous abonnez à ces quatre services de streaming et les utilisez régulièrement, vous souhaiterez peut-être effectuer une mise à niveau vers la nouvelle télécommande. Sinon, ce nest pas si grave.

Les critiques soutiendront quAmazon devrait proposer des boutons mappables que vous pouvez programmer pour les services et les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Mais, honnêtement, cela ne nous dérange pas les nouveaux boutons dapplication. Des millions de personnes utilisent ces quatre services de streaming, nous y compris, donc ils ne sont pas un inconvénient. De plus, ils sont situés dans un endroit facile à ignorer. Certes, nous nutilisons pas souvent ceux de notre télécommande Roku.

Ce sont des télécommandes à commande vocale, après tout, donc le moyen le plus naturel douvrir une application est dappuyer sur le bouton du micro et de demander exactement cela.

La nouvelle télécommande vocale Alexa dAmazon coûte 30 $ sur Amazon et est disponible en précommande maintenant aux États-Unis. Il est compatible avec Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (deuxième génération et ultérieure), Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube (première génération et ultérieure) et Fire TV (troisième génération).

Cela ne fonctionne pas avec les téléviseurs intelligents Fire TV Edition.

squirrel_widget_4340474

Écrit par Maggie Tillman.