(Pocket-lint) - Amazon aurait introduit une nouvelle fonctionnalité pour son application Prime Video: la possibilité de mélanger les épisodes démissions de télévision.

La police Android a repéré le changement dans lapplication mobile Prime Video pour les téléphones Android et les tablettes Fire. Il pourrait être plus facile pour les gens de mettre en scène une émission en arrière-plan, en particulier une émission quils ont déjà regardée en boucle, sans avoir à décider dun épisode à regarder. Imaginez simplement que vous frappiez en mode aléatoire sur votre sitcom préférée et que les épisodes commencent à jouer dans un ordre aléatoire.

La fonctionnalité ne vous permettra pas de parcourir un spectacle entier, cependant, juste une saison. En outre, il semble être uniquement Android pour le moment. On ne sait pas si la capacité de lecture aléatoire viendra également de lapplication Prime Video pour iOS ou même des versions Web de lapplication. Nous avons contacté Amazon pour un commentaire, qui na pas encore été officiellement annoncé, et nous vous en informerons lorsque nous en saurons plus.

Gardez à lesprit que depuis quelques années, Netflix teste une fonctionnalité de style aléatoire . Et la société prévoit de le lancer enfin prochainement.

Netflix a annoncé lors de sa dernière interview sur les résultats financiers que la possibilité de mélanger sera déployée à léchelle mondiale au cours du premier semestre 2021. La fonction de lecture aléatoire vous permettra de sauter complètement la navigation en cliquant sur un bouton, puis Netflix choisira un titre pour vous juste pour jouer instantanément.

Écrit par Maggie Tillman.