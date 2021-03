Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les appareils Amazon Fire TV bénéficient dun nouveau service de location de vidéos numériques parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir: Vudu.

Vudu appartenait à Walmart, mais Fandango la acheté lannée dernière. Cest un moyen populaire de louer ou dacheter des films 4K HDR aux États-Unis, offrant un vaste catalogue de plus de 150000 films et émissions de télévision à diffuser. Ce mois-ci seulement, le service a ajouté le nouveau film The SpongeBob de ViacomCBS: Sponge on the Run , ainsi que le film Minari et lémission télévisée The Walking Dead.

Maintenant, le service arrive enfin sur la plate-forme Amazon Fire TV. Vudu a déclaré que vous pourrez accéder à votre bibliothèque Vudu existante et aux titres Movies Anywhere. Il devrait être disponible dans les prochains jours, ou à la mi-mars 2021. Gardez à lesprit que Vudu a publié les applications PlayStation 5 et Xbox Series X et Xbox Series S lannée dernière, et il est venu sur les plates-formes Xfinity Flex et X1 de Comcast en mars.

Il est également disponible depuis longtemps sur les appareils mobiles Roku, Apple TV, Chromecast, iOS et Android, ainsi que sur les téléviseurs intelligents LG, Sony et Samsung.

«Nous voulons que les fans de Vudu puissent regarder des films et des émissions de télévision sur tous leurs appareils préférés, et Fire TV a été lun des appareils les plus demandés par nos clients pour le streaming de contenu», a déclaré Kevin Shepela, directeur commercial de Fandango. dans un communiqué de presse.

Découvrez comment Vudu se compare aux autres services de location de vidéos numériques et aux services de streaming via le guide américain des applications de streaming de Pocket-lint ici .

Écrit par Maggie Tillman.