Le responsable de Fire TV dAmazon UK parle dune nouvelle interface, dun partenariat avec Sky et plus

(Pocket-lint) - Nous avons parlé à Emma Gilmartin, responsable de Fire TV au Royaume-Uni, pour parler de la nouvelle interface Fire TV ainsi que de laccord dAmazon avec Sky .

Gilmartin affirme que la nouvelle expérience Fire TV est conçue pour faciliter encore plus laccès au contenu que vous souhaitez regarder plus rapidement. «Je pense que cela devient encore plus pertinent maintenant que nous avons tellement plus de services en cours de lancement», dit-elle. «Nous avons tous les principaux services de contenu au Royaume-Uni maintenant. Et il est donc extrêmement important que les clients puissent accéder rapidement au contenu.

«Ce qui est bien avec la nouvelle expérience, cest que vous navez pas à entrer et à sortir de différentes applications, quel que soit le fournisseur. Le contenu que vous avez regardé le plus récemment est placé au centre de votre écran.

«Et cela pourrait provenir de BBC iPlayer, de Netflix ou de nimporte qui dautre. Ou vous auriez pu faire une autre activité avec Fiit ou Peloton, par exemple, et cela va également être au centre de votre écran - donc vraiment utile.

Vous avez maintenant de nouvelles fonctions à lécran - accueil, recherche de bibliothèque et de profils, ce qui vous facilite la navigation. Comme avec Alexa sur dautres appareils, votre voix peut être reconnue afin que Fire TV passe à votre profil. Les profils sont également enregistrés sur votre compte Amazon, de sorte quils fonctionnent sur tous les appareils.

La navigation par touches a été déplacée au centre de lécran. Nous avons demandé à Gilmartin quelle était la motivation derrière cela, mais la réponse est plutôt simple - cest "la partie de lécran que les clients regardent le plus. La première partie de lécran que les clients voient."

"Dans lexpérience précédente, nous avions ce que nous appelons notre rotation des fonctionnalités. Ce qui est bien, mais cela ne vous permet que dy placer un seul élément de contenu. Et puis ce nest peut-être pas le contenu qui intéresse tout le monde. Alors quoi de plus Il est intéressant pour nous de déplacer cela vers le haut, puis juste au centre de lécran davoir la possibilité de regarder ce que vous avez regardé le plus récemment ou ce qui pourrait vous intéresser davantage.

Et si vous cherchiez quelque chose de nouveau, le menu vous aidera à vous rendre au prochain endroit où vous voulez aller le plus rapidement possible. Il était basé sur les commentaires des clients, mais avoir les fonctions et le contenu les plus pertinents au centre de lécran est lapproche la plus centrée sur le client.

En ce qui concerne lobtention de la nouvelle mise à jour - qui arrive initialement sur les périphériques Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite de dernière génération - ce sera une «expérience totalement transparente», déclare Gilmartin.

"Je pense que [les clients] seront surpris et ravis lorsquils lobtiendront." Des vidéos sont également disponibles pour guider les utilisateurs dans la nouvelle interface. "La bonne chose à ce sujet est que ce nest pas, ce nest pas un changement complet à 360 degrés. Une grande partie des meilleures fonctionnalités est là de lexpérience précédente. Ce que nous avons fait est beaucoup plus facile pour les clients, donc je ne le fais pas. pense quil y aura un énorme obstacle pour les clients. "

Nous avons demandé à Gilmartin de confirmer si la nouvelle interface sera disponible sur des appareils plus anciens. "Oui, et aussi vite que possible ... nous arriverons également à tous les autres appareils."

Une chose qui nous intéressait particulièrement avec la nouvelle interface est quil ne reste aucune division entre les séries à la demande et le contenu en direct, par exemple, le football de Premier League. Il peut être difficile de voir ce qui est «en direct maintenant» par exemple. «Oui, cest quelque chose sur lequel nous travaillons», dit Gilmartin. "Nous évoluons tout le temps et je pense que nous allons évoluer très rapidement avec cette nouvelle expérience. Et je pense, vous savez, être capable de séparer le contenu en direct du contenu récemment regardé ou du contenu de la série est quelque chose sur lequel nous allons nous concentrer."

Récemment, Sky et Amazon ont signé un accord qui a vu Amazon Prime commencer à se déployer sur les boîtes Sky Q. Réciproquement, lapplication Skys Now TV a également fait ses débuts sur les appareils Fire TV. Nous avons demandé si le moment était conçu pour coïncider avec la surabondance de matchs de Premier League de Prime Video en décembre . «Nous visons à préparer les choses aussi rapidement que possible et nous les livrons aux clients dès quils sont prêts.

"Et cest bien que ce soit juste avant la saison de Noël juste à temps pour tout le contenu où les gens vont, espérons-le, avoir un peu plus de temps pour ne pas participer à autant dappels vidéo et regarder avec leur famille. Bien que je pense le timing est excellent, nous le sortons chaque fois que nous le pouvons. "

Pourrions-nous voir Amazon essayer doffrir un service dabonnement unique comme Sky a essayé de le faire et de le regrouper dans dautres services?

Gilmartin est prudent à ce sujet mais dit que cela sera pris en compte. «Nous continuerons toujours à regarder ce que les clients nous demandent. Et si nous voyons un besoin à lavenir dessayer de mettre en place ces services et doffrir aux clients une approche unique, alors cest quelque chose qui fonctionnera. Pour linstant, il y a tellement de services différents auxquels les clients peuvent sinscrire [et] je pense que lobjectif principal est simplement de leur faciliter la tâche lorsquils déballent lappareil.

Écrit par Dan Grabham.