Linterface Fire TV redessinée dAmazon est en cours de déploiement - mais uniquement sur les nouveaux appareils pour le moment

(Pocket-lint) - La nouvelle interface Fire TV repensée sera déployée "au cours des prochaines semaines" selon Amazon. Nous savions que cela arriverait plus tard en 2020, donc il se resserre avant janvier.

La mauvaise nouvelle est que, au départ du moins, il ne concerne que les appareils récemment annoncés par le géant du streaming, le nouveau Fire TV Stick (3e génération) et Fire TV Stick Lite.

On ne sait pas pour le moment quand ou si cela arrivera sur des appareils plus anciens, mais vous espérez que cela arrivera au moins aux appareils 4K déjà sur le marché.

La refonte - qui est beaucoup plus propre que linterface actuelle TRÈS OCCUPÉE - a été annoncée lors du lancement annuel des appareils et des services d Amazon en septembre, où nous avons vu le lancement des nouveaux bâtons Fire aux côtés des Echo et Echo Dot en forme de boule, ainsi que de nombreux nouveaux appareils de Bague.

La nouvelle interface Fire TV apporte des profils - probablement la caractéristique clé - ce qui signifie que les membres de la famille peuvent avoir leur propre expérience personnalisée. Il y a aussi la conception plus claire susmentionnée, un nouvel écran daccueil, une barre de navigation principale au centre de lécran comme de nombreuses autres interfaces de télévision intelligente. Amazon affirme également avoir amélioré la découverte de contenu.

Nous espérons avoir bientôt un aperçu de la nouvelle interface et vous présenter une visite complète du nouveau design Fire TV.

