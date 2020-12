Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon ajoutera des appels vidéo Alexa bidirectionnels à son appareil de streaming Fire TV Cube au cours des "prochaines semaines".

Déploiement auprès des utilisateurs au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon et en Espagne, les appels vidéo Amazon Alexa donneront aux propriétaires de Fire TV Cube la possibilité de bénéficier dune webcam tierce afin de voir et de discuter avec leurs proches ceux - tant quils possèdent également un appareil compatible Alexa avec une caméra et un écran.

Ceux qui ont installé lapplication Alexa sur leur mobile, ou possèdent une tablette Fire ou Echo Show pourront communiquer avec le Fire TV Cube et vice versa.

Les propriétaires nont quà appuyer sur le bouton de conversation de la télécommande ou à dire «Alexa, appelle xxxx» pour démarrer un appel. Pendant les conversations, les commandes reconnues incluent "Alexa, vidéo sur", "Alexa, réponse" et "Alexa, fin dappel".

Les webcams compatibles doivent prendre en charge UVC, une résolution minimale de 720p et une capacité de 30 ips.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités à venir sur Fire TV, citons la possibilité de répondre à une notification Ring Video Doorbell sur un téléviseur et de voir le flux de sécurité. Vous pourrez également bientôt voir les réponses Alexa en plus de la télévision.

Par exemple, vous pouvez avoir une superposition de la fenêtre contextuelle météo lorsque vous regardez un film ou une émission, sans avoir à revenir à lécran daccueil au préalable.

squirrel_widget_166802

Écrit par Rik Henderson.