HBO Max arrive enfin sur les appareils Amazon Fire TV et les tablettes Fire

(Pocket-lint) - Amazon et HBO appartenant à WarnerMedia ont conclu un accord qui verra les appareils Amazon Fire TV aux États-Unis obtenir HBO Max.

À partir du 17 novembre 2020, les propriétaires dappareils Amazon Fire TV, de téléviseurs intelligents Fire TV Edition et de tablettes Fire pourront accéder au service de streaming HBO Max. Auparavant, sils voulaient regarder du contenu HBO, ils devaient accéder à une version de HBO Now , appelée HBO, qui nincluait pas le catalogue complet de HBO Max. Lancienne application HBO sur les tablettes Fire TV et Fire passera automatiquement à HBO Max.

WarnerMedia a déclaré que les abonnés de HBO / HBO Now peuvent simplement se connecter avec leurs identifiants de compte. Sils souhaitent devenir de nouveaux clients, ils peuvent sinscrire à HBO Max directement dans lapplication. Quant aux abonnés actuels de HBO qui sabonnent via un canal vidéo Amazon Prime - qui permet aux abonnés Amazon Prime dacheter des plans individuels séparément de HBO via leur appareil - ils peuvent également facilement se connecter à HBO Max.

Cela fait de Roku la seule autre plate-forme de streaming qui na pas encore HBO Max. Mais WarnerMedia et Roku ont tous deux déclaré quils espéraient aplanir un accord.

