Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé un nouveau Fire TV Stick qui sera vendu au même prix que le modèle précédent. La société a également dévoilé un modèle moins cher.

Le dernier Fire TV Stick coûte 39,99 $ et est censé être 50% plus puissant que son prédécesseur. Quant au modèle moins cher, il sappelle le Fire TV Stick Lite et coûtera 29,99 $. Amazon la décrit comme lappareil de diffusion en continu «le plus puissant» que les consommateurs peuvent trouver pour moins de 30 $. Lintroduction dun modèle très abordable de Fire TV Stick devrait aider Amazon à rivaliser avec les appareils de streaming à bas prix de concurrents tels que le Roku Express ou le Chromecast.

Jusquà présent, la seule différence que nous connaissons entre les deux appareils est que le Fire TV Stick Lite ne sera pas en mesure de produire des couleurs HDR étendues, tandis que le Fire TV Stick à 40 $ pourra pleinement prendre en charge HDR et 4K. Les deux appareils disposeront de la commande vocale Alexa et entreront en mode basse consommation lorsquils ne seront pas utilisés.

Ils auront également tous les deux accès à toutes les mêmes applications et jeux.

Si la seule différence réside dans la qualité dimage entre ces deux Fire TV Sticks, le meilleur choix pour les consommateurs sera probablement déterminé par le téléviseur avec lequel ils prévoient dutiliser lappareil, mais il y aura sûrement un marché pour les deux appareils, avec lannonce dAmazon que les appareils Fire TV ont atteint 40 millions dutilisateurs actifs.

Amazon a également annoncé son intention de mettre à jour son interface Fire TV plus tard cette année. Il introduira les profils utilisateur et vous permettra de mettre en favori les applications les plus utilisées.

Écrit par Maggie Tillman.