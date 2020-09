Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La légende entourant Nicolas Cage ne semble offrir aucun signe de ralentissement - il est lun des acteurs les plus déroutants et les plus mercuriels de sa génération et, en toute honnêteté, sest spécialisé depuis un certain temps dans des films largement terribles, parsemés de succès occasionnels.

Ce quil na jamais abordé, cependant, cest un rôle télévisé régulier et récurrent. Cela est apparemment sur le point de changer, avec Cage attaché au rôle principal dune adaptation de Tiger King , la série documentaire Netflix qui a explosé si massivement plus tôt cette année.

Cage est sur le point de jouer Joe Exotic, le personnage principal de lhistoire, et il est juste de dire que le casting sest très bien passé avec les habitants de lInternet millénaire qui ont tellement dévoré Tiger King en premier lieu. Il a le bon mélange de côtelettes dacteur et de bizarrerie totale que Joe Exotic a montré tout au long de ses interviews et de ses images.

Désormais, la production de lémission a fait un pas en avant, avec larrivée dAmazon Studios pour rejoindre CBS Television Studios et Imagine Television à la tête de la série.

Que cela signifie quil sera lié à Amazon Prime Video dans au moins certains territoires si et quand la série sortira est à deviner à ce stade, mais cela semble probable.

La nouvelle série est également techniquement basée sur le même livre qui a inspiré le documentaire Netflix, «Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild», de Leif Reigstad - juste au cas où quelquun se demanderait comment Amazon pourrait faire une émission basé sur une émission Netflix sans aucun problème.

Écrit par Max Freeman-Mills.