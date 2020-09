Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon propose un nouveau hub, appelé Prime Video Cinema, qui vous permet de diffuser des films destinés à lorigine à une sortie mondiale.

On ne peut nier que la pandémie a changé la façon dont nous regardons les sorties en salles. Les cinémas étant fermés dans le monde entier, de nombreux studios ont été contraints de présenter leurs films à gros budget sur des plateformes de streaming, ce qui signifie que vous navez pas à vous aventurer dans votre théâtre de quartier pour regarder les succès estivaux du pop-corn ou les prétendants aux Oscars. Mais vous devez être prêt à débourser pour regarder dans le confort de la maison.

Voici ce que vous devez savoir sur Prime Video Cinema et comment vous pouvez lutiliser pour louer ou acheter des films en salle.

Prime Video Cinema est un hub Prime Video qui vous permet de trouver de nouvelles sorties «théâtrales» à louer ou à acheter.

Vous pouvez accéder au service de streaming Prime Video sur les appareils Fire TV, les appareils iOS et Android, les consoles de jeu, les téléviseurs intelligents et le Web. Il propose des milliers de films, démissions de télévision, doriginaux et dautres titres, dont certains sont gratuits pour les abonnés Amazon Prime. Les sorties en salles, cependant, coûtent généralement plus cher, car les studios doivent encore générer des revenus de leurs productions touchées par la pandémie.

Les titres Prime Video Cinema peuvent être loués ou achetés via le site Web dAmazon ou via lapplication Prime Video sur les appareils pris en charge.

Il est assez simple de trouver des titres Prime Video Cinema. Lancez Prime Video sur votre appareil, ou accédez à cette page Prime Video ici , et recherchez les titres étiquetés comme «achat en salle» ou «location en salle». Sélectionnez-le simplement et achetez-le ou louez-le comme dhabitude. Les informations de paiement associées à votre compte Amazon seront facturées. Consultez la page FAQ dAmazon pour plus de détails. Voici également un guide étape par étape:

Parcourez le catalogue sur le site Web dAmazon , dans l application Prime Video ou utilisez la fonction de recherche pour trouver un titre spécifique. Sur la page produit du titre, les options dachat disponibles saffichent. Lachat dun titre lajoute définitivement à "My Stuff". La location dun titre y ajoutera pour une période limitée. Sélectionnez loption dachat ou de location selon le cas. (Sélectionner Plus doptions dachat présente les options de qualité de lecture). Si vous avez défini le contrôle parental, vous serez peut-être invité à saisir votre code PIN pour finaliser lachat.

Les titres loués restent dans votre vidéothèque pendant 30 jours à compter de la date de la location. Cependant, une fois que vous appuyez sur play sur le titre loué, vous disposez dau moins 48 heures pour le visionner. Certains titres ont des périodes de visionnage plus longues, a déclaré Amazon.

Le coût par titre dépend. Nous avons constaté que les achats de films dans les salles de cinéma allaient de 9,99 $ à 19,99 $, tandis que les locations coûtaient généralement de 4,99 $ à 5,99 $.

Vous devriez simplement consulter le catalogue ici . Vous pouvez trouver le hub en cliquant sur longlet «Louer ou acheter» sur le site Web de Prime Video - il devrait être la catégorie supérieure de la page. À lheure actuelle, nous voyons des titres à acheter comme Guest House ainsi que des locations comme The Tax Collector et Vanished.

Si des cinémas sont ouverts dans votre pays, les titres de cinéma disponibles dans Prime Video Cinema peuvent être disponibles dans votre cinéma local. Il vaut mieux vérifier vous-même. Explorez également dautres plates-formes telles que Roku, Google Play Store et Apple, car elles proposent également des achats et des locations en salle.

Écrit par Maggie Tillman.