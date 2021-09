Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous cherchez une nouvelle série télévisée à regarder en frénésie sur Amazon Prime Video ? Vous êtes arrivé au bon endroit. Il sagit de la liste des émissions étonnantes de léquipe Pocket-lint disponibles à regarder sur Amazon Prime Video.

Si elle figure sur notre liste, au moins un membre de léquipe Pocket-lint a regardé lémission et la recommanderait. Il existe une gamme démissions adaptées à tous les goûts, que vous vous considériez comme un détective ou un romantique, vous devriez donc trouver au moins une émission que vous apprécierez de regarder tous les soirs au cours des prochaines semaines.

Sous chaque émission, vous trouverez le nombre de saisons, la durée typique des épisodes et le nombre dépisodes au total afin que vous puissiez évaluer le temps quil vous faudra pour terminer lémission, prêt pour votre prochaine frénésie.

Solo

Saisons : 1

Épisodes : 7

Durée de lépisode : minutes

Semblable à:

Solos est une série danthologies en sept parties qui suit sept histoires uniques axées sur des personnages, chacune commençant une aventure dans un avenir incertain. La série met en évidence la connexion à travers lexpérience humaine, même pendant nos moments les plus isolés.

Neuf parfaits inconnus

Saisons : 1

Épisodes : 8

Durée de lépisode : 43 minutes

Similaire à : Modern Love, Only Murders in the Building, The White Lotus

Nine Perfect Strangers se concentre sur neuf citadins stressés qui se dirigent vers un centre de santé et de bien-être de charme appelé Tranquillum House dans le but de trouver la guérison et une transformation totale. Bien sûr, rien nest jamais ce quil paraît.

Bosch

Saisons : 7

Épisodes : 68

Durée de lépisode : 47 minutes

Similaire à : The Killing, Sneaky Pete, Ray Donovan, Goliath

Basée sur les romans de Michael Connelly, la série Bosch suit le détective des homocides de la LAPD, Harry Bosch, qui travaille à résoudre diverses affaires, tout en étant jugé pour la fusillade mortelle dun suspect de meurtre en série.

Jack Ryan

Saisons : 2

Épisodes : 16

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Tous les hommes du diable, Mile 22, Treadstone

Lanalyste de la CIA - Jack Ryan - découvre un schéma de communication terroriste dans une série de virements bancaires suspects. Sa découverte le propulse de son travail de bureau au centre dune mission dangereuse sur le terrain dans la traque dun terroriste montant qui prépare une attaque contre les États-Unis et leurs alliés. Une saison 3 a été confirmée.

Des petits feux partout

Saisons : 1

Épisodes : 8

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Big Little Lies, Dead to Me, Objets Shaerp, Amour moderne

Little Fires Everywhere est une mini-série basée sur le livre 2017 de Celeste NG. Il suit les vies et les destins entrelacés de la parfaite famille Richardson et de la mère Mia Warren et de sa fille Pearl Warren. Une saison deux nest pas en vue pour le moment.

Le Grand Tour

Saisons : 5

Épisodes : 42

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : The Grand Tour Presents, The Great Escapists, James May Our Man In Japan

Le Grand Tour suit Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May dans leurs aventures à travers le monde en conduisant - et en adaptant - diverses voitures et en les testant jusquà leurs limites. Dautres saisons sont attendues.

Prédicateur

Saisons : 4

Épisodes : 43

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Dieux américains, Bons présages, Légion

À la suite dun événement surnaturel dans son église, un prédicateur - Jesse Custer - qui a un problème dalcool et une perte de foi, demande laide dun vampire et de son ex pour trouver Dieu. Plus de saisons.

Cest nous

Saisons : 5

Épisodes : 86

Durée de lépisode : 45 minutes

Similaire à : Frères et sœurs, Famille moderne, La vie en morceaux

This is Us se concentre sur un ensemble unique de triplés - Kevin, Kate et Randall - et leurs parents - Rebecca et Jack Pearson, tous nés le même jour. Une saison 6 arrive.

Vikings

Saisons : 6

Épisodes : 89

Durée de lépisode : 45 minutes

Similaire à : Game of Thrones, Boudica, Rise of the Viking

Vikings est la série scénarisée de The History Channel qui suit Ragnar Lothbrok - descendant dOdin et dieu des guerres et des guerriers - et sa détermination à devenir le roi des Vikings. Plus de saisons.

Les garçons

Saisons : 2

Épisodes : 16

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Invincible, American Gods, The Tick

The Boys est une série qui suit un groupe de justiciers, connus sous le nom de The Boys, qui se donnent pour mission de vaincre les super-héros corrompus qui ont embrassé leurs côtés les plus sombres. Une saison 3 arrive.

Lhomme du haut château

Saisons : 4

Épisodes : 40

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Hunters, Hitler : The Rise of Evil, Jack Ryan

The Man in the High Castle est basé sur le roman de Philip K. Dick explorant ce que serait lAmérique si les puissances alliées avaient perdu la Seconde Guerre mondiale et que le Japon et lAllemagne gouvernaient. Plus de saisons.

Pete sournois

Saisons : 3

Épisodes : 30

Durée de lépisode : 60 minutes

Similaire à : Start Up, The Infiltrator, Bosch

Sneaky Pete parle dun escroc qui fuit un gangster, se mettant à couvert en tant que compagnon de cellule de la prison Pete. Dans sa couverture, il retrouve la famille de Pete qui lentraîne dans un monde aussi dangereux que celui quil fuit. Plus de saisons.

Les hamburgers de Bob

Saisons : 11

Épisodes : 215

Durée de lépisode : 22 minutes

Similaire à : Futurama, American Dad, Family Guy, Big Mouth

Bobs Burgers est une série danimation centrée sur Bob et sa famille qui dirigent le restaurant de leurs rêves, Bobs Burgers. Les affaires ne sont pas les plus rapides, mais elles gardent espoir. Dautres saisons arrivent.

Lanatomie de Grey

Saisons : 17

Épisodes : 380

Durée de lépisode : 41 minutes

Similaire à : Chicago Med, Chicago Fire, This is Us

Greys Anatomy suit linterne en chirurgie Meredith Gray et ses pairs, ainsi que leurs superviseurs. Cependant, il ne sagit pas seulement de leur vie professionnelle, il sagit également de tous les éléments juteux de leur vie personnelle, qui sentremêlent naturellement. Une saison 18 a été confirmée et arrive aux USA le 30 septembre sur ABC.

Commencez

Saisons : 3

Épisodes : 30

Durée de lépisode : 44 minutes

Similaire à : Mad Dogs, Con Man

StartUp suit un banquier désespéré, un seigneur de gang américain et un pirate informatique qui sont tous obligés de travailler ensemble dans un partenariat improbable pour créer une entreprise et rester en vie. Plus de saisons.

Star Trek : ponts inférieurs

Saisons : 2

Épisodes : 20

Durée de lépisode : 30 minutes

Similaire à : Futurama, DC Stargirl, Bobs Burgers, Star Trek Picard

Star Trek: Lower Decks est une série comique animée qui se concentre sur léquipe de soutien servant sur lUSS Cerritos en 2380. Léquipage doit non seulement sacquitter de ses tâches à bord du navire, mais également de sa vie sociale.

Patriote

Saisons : 2

Épisodes : 18

Durée de lépisode : 57 minutes

Similaire à : Sneaky Pete, Goliath, Main de Dieu

Patriot a été créé par Steve Conrad et suit lofficier du renseignement John Tavner qui doit renoncer à tous les filets de sécurité et assumer un rôle non officiel en tant quemployé de niveau intermédiaire dans une entreprise de tuyauterie industrielle du Midwest afin dempêcher lIran de devenir nucléaire.