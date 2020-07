Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous faites partie des millions de personnes qui possèdent des appareils Fire TV, vous avez maintenant une nouvelle façon de permettre à vos enfants de diffuser en toute sécurité du contenu adapté aux enfants sur votre téléviseur: lapplication YouTube Kids est arrivée pour les lecteurs multimédias en streaming dAmazon. Il sagit dune application officielle dédiée, distincte de lapplication YouTube principale.

Si vous ne savez pas grand-chose sur YouTube Kids, nous avons un explicateur ici. Amazon la également décrit dans son blog d annonce:

"Lapplication YouTube Kids est désormais disponible sur Fire TV avec des tonnes de contenu pour vos enfants. YouTube Kids est une application distincte et a été conçue pour offrir aux enfants une expérience sûre plus amusante à explorer par eux-mêmes et plus facile pour les parents et les soignants pour guider leur voyage. De plus, lensemble de lapplication a été conçue pour répondre aux besoins des enfants, comme des boutons plus grands pour une interaction plus facile et des graphiques adaptés aux enfants tout au long de leur engagement. "

Gardez à lesprit que cette application est lancée environ un an après le retour de lapplication YouTube principale sur Fire TV. Google et Amazon nont pas pu parvenir à un accord et conclure un accord pendant des années, ce qui na entraîné aucune expérience YouTube officielle pour les appareils Amazon. Il y avait des solutions de contournement, mais elles nétaient pas natives, et de nombreux utilisateurs aspiraient à une véritable application YouTube.

Maintenant, cependant, Google et Amazon se sont fait des amis, du moins un peu de toute façon. Et votre famille peut enfin diffuser YouTube Kids - via une application officielle - avec contrôle parental et contenu adapté à lâge. Amazon a déclaré que lapplication commencerait à être déployée auprès des utilisateurs de Fire TV à partir du 9 juillet 2020.