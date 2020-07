Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bethesda a annoncé quAmazon Studios éclairait une nouvelle série télévisée de science-fiction basée sur sa populaire franchise Fallout . Voici ce que vous devez savoir.

La nouvelle émission télévisée Fallout est complètement inspirée de la série Fallout de jeux vidéo RPG post-apocalyptiques de Bethesda. Bethesda a déclaré que le spectacle garderait intact le "ton dur" des jeux tout en arrosant dans des moments "dhumour ironique et de fantasmes nucléaires de film B".

La série de jeux Fallout a commencé en 1997, avec la sortie de Fallout, qui se déroule dans une Californie du Sud post-apocalyptique en 2161. Les suites ultérieures plongent dans des versions apocalyptiques de Washington DC, Las Vegas et Boston. Avec leur série Amazon Prime, Joy et Nolan visent à capturer «la dureté de la friche opposée à lidée utopique de la génération précédente dun monde meilleur grâce à lénergie nucléaire».

Aucun autre détail sur lintrigue de lémission na été révélé.

Le nouveau spectacle Fallout sera un original Prime produit par Kilter Films.

Lisa Joy et Jonathan Nolan - Showrunners

- Showrunners Todd Howard de Bethesda Game Studios - Producteur exécutif

- Producteur exécutif James Altman de Bethesda Softworks - Producteur exécutif

Le Hollywood Reporter a rapporté que Lisa Joy et Jonathan Nolan, les créateurs de Westworld de HBO, serviront de showrunners du projet, qui est encore au stade de développement. Pendant ce temps, Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks ont tous deux signé pour être les producteurs exécutifs. Aucun autre détail sur le casting et léquipe na été révélé.

"Fallout est lune des plus grandes séries de jeux de tous les temps", a déclaré Joy et Noldaan à THR. «Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté dinnombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et au reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et très amusant avec Amazon Studios. "

Leep in mind Nolan et Joy ont tous deux signé un accord global avec Amazon en 2019, ce qui signifie que la paire a dû mettre fin à son accord actuel avec Warner Bros Television. Le nouvel accord aurait une valeur de 150 millions de dollars sur cinq ans. Ils resteront écrivains et producteurs exécutifs sur Westworld de HBO, qui a remporté 43 nominations aux Emmy Awards sur deux saisons.

Aucune date de sortie na été annoncée. Le spectacle est encore au stade de développement. Variety a affirmé que Kilter Films ne produisait pas seulement le projet mais avait une pénalité dengagement de série attachée, ce qui signifie "quil irait directement à la série si les cadres dAmazon étaient à bord avec les scripts".

Il ny a pas encore de bandes-annonces pour lémission télévisée Fallout. Il na pas encore été filmé. Cependant, le compte Twitter Fallout de Bethesda a tweeté un teaser:

Consultez nos avis sur les jeux Fallout: