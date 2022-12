Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon Studios a travaillé dur pour transformer la célèbre franchise de jeux Fallout en une série télévisée complète.

Il s'agira d'une série originale Amazon Prime produite par Kilter Films, avec Walton Goggins (The Hateful Eight), Ella Purcell (Yellowjackets) et Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent à son sujet.

Série télévisée Fallout | Ce que nous savons

Une fantaisie nucléaire dure et humoristique

La nouvelle série télévisée Fallout s'inspire de la série de jeux de rôles post-apocalyptiques Fallout de Bethesda. Elle n'utilisera cependant aucune des intrigues existantes. Une toute nouvelle histoire a été spécialement écrite.

Bethesda a déjà révélé que la série conservera le "ton dur" des jeux tout en saupoudrant des moments "d'humour ironique et de fantaisie nucléaire de série B". La série de jeux Fallout a débuté en 1997, avec la sortie du RPG isométrique de Black Isle Studio, qui se déroule dans une Californie du Sud post-apocalyptique en l'an 2161. Les suites ultérieures plongent dans des versions apocalyptiques de Washington DC, Las Vegas et Boston.

Par les créateurs de HBO Westworld

Lisa Joy et Jonathan Nolan, les créateurs de la série Westworld de HBO, sont au cœur du projet, dont ils sont les créateurs. Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks sont cités comme producteurs exécutifs, tandis que Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Graham Wagner en sont les showrunners.

"Fallout est l'une des plus grandes séries de jeux de tous les temps", ont déclaré Joy et Nolan au Hollywood Reporter après l'annonce initiale. "Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d'innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. Nous sommes incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et au reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombrement drôle avec Amazon Studios."

Nolan a lui-même réalisé le premier épisode de la série - ayant également réalisé plusieurs épisodes de Westworld auparavant.

Série télévisée Fallout - Les acteurs et l'équipe

Voici un résumé des acteurs et des membres de l'équipe confirmés jusqu'à présent pour la série Fallout :

Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner - Showrunners

Showrunners Lisa Joy et Jonathan Nolan - Producteurs exécutifs (et Nolan à la réalisation)

- Producteurs exécutifs (et Nolan à la réalisation) Todd Howard de Bethesda Game Studios - Producteur exécutif

- Producteur exécutif James Altman de Bethesda Softworks - Producteur exécutif

- Producteur exécutif Walton Goggins - Goule

Goule Ella Purcell

Kyle MacLachlan

Xelia Mendes-Jones

Aaron Moten

Date de sortie de la série télévisée Fallout

La date de sortie n'a pas été annoncée, mais on pense que la série devrait débuter en 2023.

Le tournage de la série est terminé (il a commencé en juillet 2022), mais compte tenu de son thème, de nombreux effets de post-production sont nécessaires.

Une sélection d'images de plateau a fuité en août 2022, ce qui montre que la série sera stylistiquement fidèle aux jeux.

@BethesdaArabic (Twitter)

Bandes-annonces de la série télévisée Fallout

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour la série télévisée Fallout. Cependant, le compte Twitter Fallout de Bethesda a tweeté un teaser en 2020 :

Cette annonce a été suivie en octobre 2022 d'une image officielle de la série.

