IMDb TV: prix, disponibilité, émissions et films, et plus

(Pocket-lint) - IMDb, propriété dAmazon, propose un service de streaming vidéo financé par la publicité aux États-Unis. Cela sappelle IMDb TV . Avec ce service, qui a fait ses débuts en 2019 sous le nom dIMDb TV, IMDb étend son offre vidéo existante au-delà des séries originales courtes, des bandes-annonces et des interviews de célébrités. Il propose désormais des longs métrages populaires ainsi que des émissions de télévision à succès, le tout gratuitement.

Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Vous pouvez accéder à IMDb TV à l adresse www.imdb.com/tv via un navigateur sur votre PC ou Mac. Vous devrez vous connecter à IMDb, ce que vous pouvez faire soit en créant un compte IMDb autonome (cest gratuit), soit en vous connectant avec vos informations de connexion Amazon.

Vous pouvez également accéder à Freedive sur tous les appareils Amazon Fire TV et Roku. Recherchez simplement la nouvelle application TV IMDb dans la ligne «Vos applications et chaînes». Sinon, sur Fire TV, dites simplement «Alexa, allez sur IMDb TV» pour accéder aux films et aux émissions de télévision.

Vous pouvez également diffuser depuis lapplication Amazon Prime Video via la chaîne TV IMDb.

Amazon a ajouté X-Ray de Prime Video à IMDb TV . Il est alimenté par IMDb, après tout. La fonctionnalité vous aide principalement à en savoir plus sur ce que vous regardez (ou qui). Obtenez des biographies, des filmographies, des faits, des anecdotes, des histoires de personnages, des informations sur la bande originale, des galeries de photos, du contenu vidéo bonus, et plus encore. Pour accéder à X-Ray, cliquez sur «haut» sur la télécommande de votre téléviseur ou déplacez votre curseur pendant la lecture de la vidéo.

Vous pouvez diffuser des films à succès et des émissions de télévision populaires, même si la plupart dentre eux ont quelques années. Amazon promet que le catalogue IMDb TV ajoutera régulièrement de nouveaux titres. Voici un petit échantillon de ce que vous pouvez regarder à partir de février 2021:

Consultez la liste complète d IMDb TV ici pour en savoir plus.

Oui. IMDb TV est une chaîne financée par la publicité. Ainsi, contrairement à Netflix, il diffuse des publicités au lieu de facturer aux utilisateurs un abonnement mensuel gratuit.

IMDb TV est disponible dès maintenant aux États-Unis. Actuellement, on ne sait pas si le service viendra au Royaume-Uni.

Écrit par Maggie Tillman.