(Pocket-lint) - Le Fire TV Cube de deuxième génération est disponible à presque son prix Black Friday et Cyber Monday, idéal pour un cadeau de Noël de dernière minute.

Le Fire TV Cube est essentiellement un croisement entre une clé Fire TV 4K conventionnelle et un haut-parleur activé par la voix Amazon Echo. Son prix est généralement de 119,99 $ / 109,99 £, mais il est maintenant descendu à 99,99 $ et 79,99 £ - une économie de 40 $ et 30 £!

Le Fire TV Cube est un petit décodeur cubique qui combine lexpérience de streaming Fire TV complète et un Amazon Echo. Sa principale caractéristique est que sa sortie HDMI est compatible HDMI-CEC, vous pouvez donc utiliser la box et Alexa pour contrôler votre téléviseur ainsi que votre Sky box (UK) ou câble (US).

Vous pouvez également lui demander daugmenter ou de baisser le volume ou même dallumer le téléviseur à partir du mode veille. Il a une bande lumineuse sur le devant, comme lanneau lumineux autour du haut dun Echo ou dun Echo Dot, et des boutons sur le dessus comme ceux trouvés sur un Echo.

Lappareil prend en charge le streaming vidéo 4K HDR, laudio Dolby Atmos et intègre un haut-parleur intégré. Ce nest pas tout à fait un remplacement complet dAmazon Echo, car la qualité sonore est plus Echo Dot quun haut-parleur Echo à part entière. Cela vous permet dutiliser lassistant vocal Alexa sans avoir à allumer votre téléviseur.

Le Fire TV Cube dispose dune connexion Wi-Fi double bande intégrée, mais est également livré avec un adaptateur Ethernet pour une connexion Internet filaire. En dehors de cela, les connexions incluent un port dalimentation, un port micro-USB (où ladaptateur se branche) et la sortie HDMI 2.0a mentionnée précédemment.

Vous bénéficiez également dune assistance à distance infrarouge filaire.

Écrit par Dan Grabham.