(Pocket-lint) - Amazon Prime est un abonnement payant qui, moyennant des frais annuels ou mensuels, donne accès à un certain nombre de services et daméliorations dAmazon. Il est maintenant utilisé par des millions de personnes qui se sont inscrites pour recevoir une panoplie davantages.

Cependant, il peut être un peu déroutant de savoir ce quil offre réellement. Il y a tellement de petites offres et de services liés à ladhésion Prime que même si vous êtes déjà abonné, vous ne réaliserez peut-être pas ce que vous obtenez.

Voici un aperçu afin que vous puissiez voir ce quAmazon Prime a à offrir.

Au Royaume-Uni, ladhésion à Amazon Prime coûte 7,99 £ par mois ou 79 £ par an - ce dernier ayant plus de sens économique à léquivalent de 6,58 £ par mois.

Alternativement, vous pouvez également vous abonner à Prime Video exclusivement pour 5,99 £ par mois. Cest si vous ne voulez pas les autres avantages Prime.

Aux États-Unis, ladhésion à Amazon Prime coûte 12,99 $ par mois ou 119 $ par an. Un compte Prime Video uniquement coûte 8,99 $ par mois.

Dans les deux régions, vous pouvez essayer labonnement Prime gratuitement pendant les 30 premiers jours. Si vous annulez dans ce délai, cela ne vous coûte pas un centime. Vous serez facturé une fois les 30 jours écoulés si vous nannulez pas.

Ladhésion à Amazon Prime couvre plusieurs services clés, sans frais supplémentaires.

Amazon Prime Day est une journée spéciale doffres exclusives aux membres Prime qui a lieu tous les mois de juillet, bien quelle ait été ignorée en 2020 en raison de la pandémie mondiale. Il devrait revenir en 2021.

Pour plus de détails, consultez notre hub Amazon Prime Day .

Prime a été initialement conçu pour offrir une livraison gratuite en un jour sur des millions darticles éligibles dans toutes les catégories sur la boutique en ligne dAmazon. Commandez un article étiqueté Prime et vous lobtiendrez généralement le lendemain, même le dimanche.

Dans certains cas, cela inclut la livraison le jour même, avec des codes postaux et des codes postaux dans et autour de nombreuses grandes villes du Royaume-Uni et des États-Unis couvertes par le programme de livraison le jour même dAmazon.

Laccès au service Prime Now dAmazon signifie même que vous pouvez faire livrer un article gratuitement dans les deux heures tant que la commande totale est de 40 £ ou plus. Cela sapplique à environ 15 000 articles «best of Amazon» et même à lépicerie.

Vous pouvez également obtenir des livraisons en une heure si vous payez un supplément de 6,99 £ ou 7,99 $ par livraison.

Il nest disponible que dans certains endroits - il sagit de Birmingham, Glasgow, Leeds, Londres, Liverpool, Manchester, Newcastle, Portsmouth et Sheffield au Royaume-Uni et un grand nombre de villes aux États-Unis, notamment Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Cleveland, Detroit. , Las Vegas, Los Angeles, Manhattan et Brooklyn, La Nouvelle-Orléans, Philadelphie, Portland, San Diego, Seattle et Washington DC

Prime Video est lalternative de la société à Netflix. Il propose des milliers démissions de télévision, de documentaires et de films à diffuser sur plusieurs appareils, sans avoir à payer quoi que ce soit de plus.

Cela inclut les films à succès et les séries télévisées, y compris les exclusivités réalisées par Amazon lui-même - dans le cadre de la gamme Amazon Originals - ou sous licence de la société.

Comme détaillé ci-dessus, vous pouvez également vous abonner à Amazon Prime Video sur Amazon.co.uk et Amazon.com pour 5,99 £ ou 8,99 $ par mois respectivement sans aucun des autres avantages Prime, mais étant donné que cela ne coûte que 2 £ / 3 $ par mois de plus pour un abonnement Prime complet (moins si vous payez annuellement) qui ne semble pas le meilleur rapport qualité-prix.

Prime Music propose plus de deux millions de morceaux de musique à écouter à la demande, diffusés en continu sur Internet sur plusieurs appareils. Il est inclus avec un abonnement Prime, mais vous pouvez également choisir de payer un supplément (7,99 £ par mois pour les membres Prime au Royaume-Uni, 7,99 $ aux États-Unis) pour un pass Amazon Music Unlimited afin détendre le choix de musique à plus de 40 millions de pistes .

Music Unlimited coûte 9,99 £ pour les membres non-Prime. Il propose également un essai gratuit de 30 jours.

Vous pouvez lire plus dun millier de livres, magazines, bandes dessinées et plus encore avec Prime Reading. Il fonctionne avec toutes les applications Kindle pour plusieurs appareils ou sur les lecteurs de livres électroniques Kindle . Il vous suffit de trouver le contenu pris en charge pour Prime Reading et de le lire dans le cadre de votre abonnement Prime global.

Certains livres avec narration Audible sont également pris en charge.

Les séries audio originales Audible peuvent également être écoutées avec un abonnement American Prime. Ce service nest pas encore disponible au Royaume-Uni.

Amazon Fresh est le service de livraison dépicerie dAmazon, offrant des milliers de produits alimentaires, de boissons et de produits ménagers qui peuvent être commandés et entre vos mains le même jour.

Auparavant, cela coûtait plus cher, mais il est désormais gratuit pour les membres Prime au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est limité à des régions spécifiques, telles que Londres et ses environs en Angleterre, mais Amazon a révélé que le service serait disponible dans tout le Royaume-Uni dici la fin de 2020.

Les membres US Prime peuvent vérifier sil est disponible dans votre région via le vérificateur de code postal ici .

Après quAmazon a acheté le service de streaming vidéo de jeux vidéo Twitch, il a ajouté quelques avantages pour les abonnés Prime. Des réductions sur les jeux, du contenu supplémentaire dans le jeu et la visualisation sans publicité des flux Twitch sont proposés. Vous pouvez également vous abonner à votre chaîne Twitch préférée sans frais supplémentaires.

En plus de ce qui précède, les joueurs PC obtiennent des téléchargements de jeux gratuits chaque mois avec Twitch Prime .

Dans le cadre de votre abonnement, vous bénéficiez dun stockage de photos illimité sur Amazon Drive, le service cloud du détaillant. Cela signifie que vous pouvez télécharger et conserver une copie de chaque photo sur votre ordinateur de bureau, Mac ou appareil mobile. Il existe des applications pour iOS et Android. Vous pouvez même les configurer pour télécharger automatiquement vos photos au fur et à mesure que vous les prenez, vous assurant de ne jamais perdre une image, même si votre téléphone est perdu ou volé.

Toute lannée, Amazon gère une section de ventes et doffres de son site Web appelée Lightning Deals, qui propose de bonnes affaires sur les produits pour une durée limitée. Il y a une quantité limitée de stock offert pour chaque article et quand ils ont tous été achetés, laffaire est terminée.

Labonnement Prime signifie que vous obtenez un avertissement de 30 minutes sur toutes les offres avant que les non-membres puissent également les acheter, vous avez donc la possibilité de les attraper en premier. Ceci est particulièrement intéressant pendant les grandes périodes de soldes, comme pendant la préparation du Prime Day et du Black Friday cette année et tous les deux ans.

Avec labonnement Prime, vous pouvez également vous inscrire à Amazon Family, ce qui vous offre dautres avantages, tels que 20% de réduction sur les couches lorsque vous les commandez avec le programme Abonnez-vous et économisez dAmazon.

Créez un foyer Amazon et vous pouvez également partager vos avantages Prime avec un autre adulte. Vous pouvez également gérer le contenu numérique et les contrôles parentaux pour les services pour enfants, tels que Kindle for Kids ou Fire for Kids.

Bien que ce ne soit pas un avantage inclus, Fire for Kids Unlimited est un service dabonnement sans publicité qui fonctionne sur les tablettes Amazon Fire et est beaucoup moins cher pour les membres Prime. Il est également connu sous le nom dAmazon FreeTime Unlimited aux États-Unis.

Il en coûte 1,99 £ (2,99 $) par mois pour un accès pour un enfant, 4,99 £ (6,99 $) pour un maximum de quatre enfants. Le prix habituel pour les membres non-Prime est respectivement de 3,99 £ (4,99 $) et 7,99 £ (9,99 $) par mois.

Les parents américains peuvent également sabonner moyennant des frais annuels de 83 $ pour les membres Prime, 119 $ pour les non-membres. Cela donne accès à jusquà quatre enfants.

Fire for Kids Unlimited / Amazon FreeTime Unlimited comprend laccès à une large sélection deBooks, démissions de télévision, de films, de jeux et dapplications éducatives adaptés à lâge.

