(Pocket-lint) - Amazon propose quelques appareils Fire TV, duFire TV Stick Lite d' entrée de gamme au Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Cube. Ceux-ci sont tous livrés avec une télécommande vocale Alexa, donc non seulement ils accèdent aux services de streaming, y compris Netflix et Amazon Prime Video, mais ils peuvent également répondre aux commandes vocales comme un haut-parleur Amazon Echo. Le Fire TV Cube comprend même ses propres micros de champ lointain intégrés pour qu'Alexa puisse vous entendre.

Quel que soit l'appareil Fire TV que vous possédez ou que vous cherchez à acheter, voici de nombreux trucs et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre lecteur multimédia en continu.

Pour utiliser Alexa via la télécommande vocale, maintenez enfoncé le bouton du microphone de la télécommande et demandez ce que vous voulez - vous n'avez pas besoin de dire "Alexa".

Vous pouvez également utiliser un Amazon Echo, Echo Dot ou un autre appareil compatible Alexa pour contrôler votre Fire TV, ce qui signifie que vous n'avez même pas du tout besoin de la télécommande. Si vous avez un Echo dans la pièce (ou Fire TV Cube), vous pouvez simplement aboyer des commandes et le Fire TV Stick obéira.

Alexa sur Fire TV peut faire à peu près tout ce qu'un écho peut faire, mais avec l'avantage des cartes visuelles. Par exemple, dites « quel temps fait-il ? » et Alexa vous répondra pour votre zone actuelle.

Voici d'autres commandes que vous pouvez essayer :

« Quel était le score de Manchester United ? » - ou tout autre sport ou équipe, bien sûr.

« Qu'y a-t-il sur mon calendrier ? » - vous pouvez également spécifier des jours, etc.

« Qui est le chanteur principal de Coldplay ? » - ou un autre groupe ou question trivia.

"Joue Happy Mondays !" - votre Fire TV jouera les chansons d'un compte Amazon Music ou Music Unlimited.

« Avance d'une minute ! » - toutes sortes de commandes peuvent être effectuées pendant la lecture vidéo.

« Comment est le trafic ? » - vous devez configurer les détails de votre trajet ou de votre voyage dans l'application Alexa dédiée pour les appareils iOS, Android ou Amazon Fire.

« Qu'y a-t-il dans les nouvelles ? » - encore une fois, configurez votre source d'actualités préférée dans l'application Alexa ; Sky News est défini par défaut.

Vous pouvez également écouter des émissions de radio, des livres audio et bien plus encore. Pour en savoir plus sur Alexa, consultez notre guide séparé .

Vous pouvez également utiliser Alexa pour rechercher du contenu à l'aide de votre voix.

Dites simplement le nom d'une émission de télévision, d'un film, d'un acteur, d'un réalisateur, etc., et les résultats de la recherche renverront tout contenu pertinent. La beauté du système d'Amazon est que non seulement il renverra les résultats des services d'Amazon, mais aussi d'autres services. Ainsi, si une émission ou un film est sur Netflix, il apparaîtra dans les résultats et vous pourrez choisir où vous souhaitez le regarder.

Il est possible d'emporter un Fire TV Stick avec vous en vacances car vous pouvez le connecter au Wi-Fi de l'hôtel, même si Internet nécessite des détails supplémentaires pour se connecter, tels que le numéro de chambre. Cela fonctionne également si vous êtes étudiant, par exemple, et que vous devez partager le Wi-Fi du dortoir. Dirigez-vous simplement vers Paramètres> Réseau pour trouver le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et si plus de détails doivent être entrés, une page Web s'ouvrira avec les cases supplémentaires requises par l'hôtel ou le lieu public.

Il fonctionne donc un peu comme un smartphone ou une tablette de cette manière. Une fois la connexion réseau établie, vous pouvez utiliser le Fire TV Stick.

Lorsque vous démarrez votre clé Amazon Fire TV pour la première fois, il vous sera demandé les détails de votre compte Amazon et un code postal/code postal. La première consiste à le lier à votre compte, que vous ayez ou non un abonnement Prime. Le code postal sert à vous assurer d'obtenir des détails précis en fonction de votre emplacement, tels que les bulletins météorologiques locaux via Alexa. Si vous n'avez pas défini votre code postal ou si vous devez le modifier ultérieurement, vous pouvez trouver l'option dans Paramètres > Préférences > Emplacement.

L'écran d'accueil présente une grande barre en haut qui recommande du contenu - généralement d'Amazon. Par défaut, les bandes-annonces vidéo et autres seront lues automatiquement, mais vous pouvez désactiver cette option. Accédez à Paramètres> Préférences> Contenu présenté et vous pouvez désactiver "Autoriser la lecture automatique de la vidéo" et "Autoriser la lecture automatique de l'audio" indépendamment. En les désactivant, vous économiserez de la bande passante et de l'utilisation Internet - par exemple, si vous avez un forfait de données limité ou si vous utilisez un hotspot.

Certaines applications installées peuvent interrompre votre expérience de visionnage avec des notifications contextuelles. Ceux-ci n'interféreront probablement pas trop, mais si vous souhaitez les désactiver, accédez simplement à Paramètres> Préférences> Paramètres de notification et vous pouvez masquer toutes les notifications en activant "Ne pas interrompre" ou d'une application à l'autre.

Certaines applications sur Amazon Fire TV Stick ou Fire TV, y compris celle d'Amazon, cibleront les publicités sur vous en fonction des données précédentes qu'elle a recueillies sur vos intérêts. Vous pouvez désactiver cette option. Vous verrez toujours des publicités, mais elles ne seront pas basées sur les données recueillies - en effet, les données cesseront d'être recueillies sur vos intérêts et votre "profil publicitaire". Dirigez-vous vers Paramètres> Préférences> Identifiant publicitaire et vous pouvez les désactiver et/ou réinitialiser votre "Identifiant publicitaire".

Les appareils Amazon Fire TV offrent des contrôles parentaux complets où vous pouvez protéger les achats et les applications par code PIN, même l'application Prime Photos, un code PIN à quatre chiffres est donc requis avant d'accéder à l'une de ces fonctionnalités. De plus, vous pouvez définir le niveau d'affichage disponible sans avoir besoin d'un code PIN.

Par exemple, si vous activez le contrôle parental, le niveau d'affichage par défaut est « Famille », ce qui permet à tous les contenus Amazon Video classés PG et ci-dessous d'être affichés avec un code PIN. Tout ce qui est évalué plus haut nécessite la saisie du code PIN à chaque fois. Vous pouvez également définir les notes sur Général (U), Adolescent (12, 15) et Mature (18, Non classé, Non classé). Pour activer et régler le contrôle parental, accédez à Paramètres > Préférences > Contrôle parental.

Vous devrez peut-être régler séparément les contrôles parentaux pour d'autres services, tels que Netflix.

Certaines applications peuvent avoir besoin de vous pour vous assurer que l'appareil Fire TV est correctement calibré en fonction de la taille de votre écran. Cela vous obligera à vérifier les options de votre téléviseur individuel, bien qu'il existe un écran pratique dans Paramètres avec des flèches pour afficher la mise à l'échelle correcte. Vous pouvez le trouver dans Paramètres > Affichage et audio > Affichage > Calibrer l'affichage. Les flèches grises en haut, en bas, à gauche et à droite doivent être visibles avec la pointe se terminant à chaque bord. Sinon, ajustez les paramètres de votre téléviseur.

Si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez utiliser vos propres photos, prises sur un smartphone ou un appareil photo et stockées sur le service cloud Prime Photos, comme économiseur d'écran Fire TV. Prime Photos est un service de stockage cloud gratuit et illimité pour tous les membres Prime, qui peut être configuré pour stocker automatiquement toutes les photos de votre smartphone, téléchargées via un navigateur ou une application, ou liée à un compte Facebook et/ou Twitter pour synchroniser les images publiées socialement.

Vous pouvez en savoir plus sur Prime Photos et comment accéder à votre compte ici . Si vous avez des photos stockées sur Prime Photos, elles sont accessibles via une application Prime Photos préinstallée sur un appareil Fire TV. Vous pouvez également les configurer pour qu'ils fonctionnent comme votre économiseur d'écran.

Un Fire TV Stick fait automatiquement défiler de jolies images de paysages si vous laissez un écran de menu statique trop longtemps. Vous pouvez modifier les photos affichées en accédant à Paramètres > Affichage et audio > Économiseur d'écran. Ici, vous verrez "Amazon Collection" comme album par défaut, cliquez dessus et vous pourrez le changer en n'importe quelle collection ou dossier de vos propres images que vous avez stockées sur Prime Photos. Vous pouvez également modifier la façon dont les images se déplacent et la vitesse à laquelle elles se rafraîchissent.

Par défaut, le menu Fire TV clique lorsque vous faites défiler. Désactivez ce son en vous rendant dans Paramètres > Affichage et audio > Audio et en désactivant les sons de navigation.

Fire TV facilite la diffusion de votre appareil sur l'écran de votre téléviseur. S'il est connecté au même réseau Wi-Fi, vous devriez également voir le nom de votre appareil Fire TV sur la liste des endroits disponibles pour diffuser. Malheureusement, cela ne fonctionnera pas avec les appareils Apple.

Si vous avez perdu votre télécommande, vous pouvez toujours contrôler votre téléviseur via l'application Amazon Fire TV, qui vous permet non seulement de naviguer dans le menu Fire TV, mais vous donne également accès au contrôle vocal comme une télécommande Fire TV ordinaire. Découvrez la version Google Play Store de l'application ici , et voici la version pour iOS.

Il est facile d'installer des applications - principalement via l'écran d'accueil ou la recherche - mais il est moins évident de savoir comment les désinstaller à nouveau si vous souhaitez libérer de l'espace pour de nouveaux téléchargements. Pour désinstaller une application, accédez à Paramètres > Applications > Gérer les applications installées et faites défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez supprimer. Cliquez dessus et vous pouvez voir l'option de désinstallation trois lignes plus bas. Vous pouvez également supprimer toutes vos données enregistrées de ces applications dans le même menu.

Si vous souhaitez changer le nom de votre appareil en quelque chose de plus acceptable que [Votre nom] Fire TV, vous pouvez facilement changer le nom en quelque chose d'autre, comme Living Room TV. Vous pouvez accéder à ce site Web sur votre navigateur et sélectionner le nom de l'appareil que vous souhaitez modifier.

Vous pouvez également le faire sur votre téléphone en ouvrant l'application Alexa > Appareils > Echo et Alexa > puis choisissez l'appareil que vous renommez.

Marre de la frénésie ? Vous pouvez également jouer à des jeux sur votre appareil Fire TV. Bien sûr, ce n'est pas une PlayStation 5, mais Fire TV a accès à certains classiques comme Sonic, Crazy Taxi et quelques titres Final Fantasy, ainsi qu'à certaines exclusivités Amazon Fire TV comme Jeopardy et Who Wants to be A Millionaire. Ajoutez des jeux en faisant défiler jusqu'à Applications dans le menu en haut de la page d'accueil de Fire TV, puis sélectionnez des jeux dans le menu déroulant qui apparaît.

Chaque fois que vous parlez à Alexa, il stocke vos commandes vocales pour l'aider à mieux apprendre votre voix. Vous pouvez supprimer tous ces enregistrements en accédant à la page Gérer votre contenu et vos appareils sur votre navigateur, ou le faire dans l'application Alexa, en accédant à Paramètres > Confidentialité Alexa. De là, vous serez redirigé vers une page Consulter l'historique vocal, où vous pouvez choisir de supprimer vos enregistrements vocaux des dernières 24 heures, 7 jours ou 30 jours.

La télécommande à commande vocale d'Amazon a une astuce astucieuse pour réinitialiser votre clé TV. Appuyez simplement sur le bouton Select (au centre du cercle de votre manette) et sur le bouton Play/Pause. Maintenez-les tous les deux enfoncés pendant cinq secondes et votre appareil devrait se réinitialiser.

Vous pouvez facilement configurer vos écouteurs Bluetooth préférés pour l'écoute. Cela peut ne pas sembler utile pour certaines personnes, mais c'est mieux que de risquer de réveiller votre partenaire ou de manquer des lignes de dialogue parce que le volume est trop faible. Allez simplement dans Paramètres> Contrôleurs et appareils Bluetooth> Autres appareils Bluetooth, à partir de là, vous synchronisez et suivez les instructions de votre casque pour terminer la synchronisation des appareils.

Vous pouvez également ajouter une manette pour jouer en suivant le même processus. Il fonctionne avec un certain nombre de contrôleurs Bluetooth, mais vérifiez la compatibilité avant d'en acheter un.