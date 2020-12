Comment regarder Amazon Prime Video à la télévision: votre guide complet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le streaming vidéo dAmazon Amazon Video est le principal rival mondial de Netflix, et comme son homologue, il propose des émissions de télévision et des films à regarder instantanément sur un appareil connecté à Internet.

Amazon investit des fortunes dans du contenu télévisé original et couvre également les sports exclusifs à la plate-forme, vous avez donc besoin dun abonnement pour y accéder.

Si vous voulez regarder ceux-ci ou lun des milliers dautres programmes ou films, cest tout ce que vous devez savoir - y compris comment lobtenir sur votre téléviseur.

Amazon Video est le nom donné à lémission de télévision et à lapplication et au service de diffusion de films dAmazon disponibles sur plusieurs appareils. Il comprend deux éléments: il existe des milliers de films et de coffrets télévisés à louer ou à acheter numériquement, que vous payez de manière ponctuelle; il existe également Amazon Prime Video, un service dabonnement qui propose des milliers dautres émissions de télévision et films à regarder dans le cadre de ladhésion Prime.

Le contenu Prime est clairement identifié comme tel et une grande partie de la programmation télévisée disponible est dorigine locale. Amazon Originals est le nom des nombreuses séries créées par Amazon lui-même, ainsi que des exclusivités localisées, telles que Vikings et Mr Robot, qui pourraient être projetées à la télévision aux États-Unis, mais qui sont dabord disponibles pour les membres Prime au Royaume-Uni, par exemple.

Vous pouvez accéder à Prime Video via un abonnement Amazon Prime, qui coûte 119 $ (ou 79 £ au Royaume-Uni ) par an ou 12,99 $ (7,99 £) par mois. Vous pouvez également payer 8,99 $ par mois (5,99 £) au Royaume-Uni pour un accès Prime Video uniquement. Un essai de 30 jours dAmazon Prime est disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Les applications Amazon Video sont disponibles pour de nombreux téléviseurs intelligents de plusieurs fabricants. Ceux-ci incluent, mais ne sont pas exclusifs, les téléviseurs de LG, Panasonic, Samsung et Sony. Il vous suffit de télécharger lapplication sur votre appareil, de louvrir, de saisir les détails de votre compte Amazon et cest parti.

De nombreux téléviseurs sont également capables de lire du contenu 4K HDR, certains prenant en charge Dolby Atmos. Vous pouvez trouver des modèles compatibles ici .

Les applications Amazon Video sont également disponibles pour une sélection de décodeurs et cest généralement le moyen le moins cher et le plus simple de regarder Amazon Video sur votre téléviseur.

Les appareils de diffusion en continu dAmazon - Amazon Fire TV Stick et Fire TV Cube - ont accès à leurs systèmes dexploitation, de sorte que vous voyez le contenu dans les menus de lécran daccueil et les résultats de recherche. Ils sont compatibles avec Alexa et offrent une route directe vers le contenu Amazon.

Amazon Prime Video est également disponible sur les sticks et boîtiers de streaming courants:

La prise en charge 4K Ultra HD et HDR est disponible via le dernier décodeur Amazon Fire TV, avec le son Dolby Atmos. Certains autres appareils ne prennent en charge que le son jusquau son surround 5.1. Il nécessite un port HDMI 2.0 avec protection contre la copie HDCP 2.2 activée sur votre téléviseur pour fonctionner.

Il existe des applications Amazon Prime Video pour toutes les principales consoles: PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.

Sur la Xbox One S, One X, la série X / S est confirmée comme capable de diffuser des vidéos Prime en 4K HDR.

Sur tous les appareils, il vous suffit de naviguer à laide dune manette de jeu ou dune télécommande dédiée en option. Il ny a pas de support sur Nintendo Switch.

Les appareils Android et iOS, tels que liPhone et liPad, ont leurs propres applications Amazon Video, disponibles dans les magasins dapplications respectifs.

Naturellement, Amazon prend également entièrement en charge toutes ses propres tablettes Fire . Ils ont tous le contenu accessible depuis une section dédiée de Fire OS.

Le contenu Amazon Video, Prime ou autre, peut être visualisé sur un PC ou un Mac via un navigateur Internet. Rendez-vous simplement dans la section Amazon Video de son site Web et vous pourrez choisir entre les émissions et les films Prime ou le magasin de vidéos numériques du détaillant.

La vidéo lue sur un ordinateur peut être visionnée en SD ou en HD, mais naura quun son stéréo.

Les locations et les achats via Amazon Video peuvent être téléchargés, ainsi quune grande partie du contenu couvert par labonnement sur Amazon Prime Video.

Dirigez-vous simplement vers le contenu que vous souhaitez télécharger sur un appareil mobile et appuyez sur le bouton de téléchargement.

Amazon diffuse la vidéo en utilisant la technologie de débit adaptatif, qui adapte la qualité de limage en fonction de votre appareil et de votre connexion Internet. Son abonnement comprend le streaming 4K Ultra HD. Vous devez également être en mesure datteindre des vitesses à large bande décentes.

Voici les vitesses haut débit minimales recommandées pour différentes résolutions:

900 Kbps - recommandé pour la qualité SD.

3,5 Mbps - recommandé pour la qualité HD.

15 Mbps - recommandé pour une qualité 4K Ultra HD.

Dans la plupart des cas, à lexception des plates-formes mobiles, laudio est proposé en son surround 5.1 et dans certains cas avec Dolby Atmos.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Britta O'Boyle.