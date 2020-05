Offres Mega Fire TV: Amazon remises Fire TV Stick and Cube

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Fire TV Stick et Fire TV Cube sont un excellent moyen dajouter des fonctionnalités intelligentes à votre téléviseur, et maintenant vous pouvez en obtenir un à un prix avantageux grâce aux remises sur Amazon pour une durée limitée.

Le Fire TV Stick est un petit dongle que vous branchez sur un port HDMI de rechange de votre appareil et donne accès à toute la gamme de vidéos en streaming dAmazon. Il existe une version Full HD et une version 4K, mais pour le moment, la version 4K nest pas à prix réduit.

LAmazon Fire TV Stick est lun des moyens les moins chers dobtenir les dernières émissions et compétences sur votre téléviseur. Cela vous donnera Amazon Prime Video, Netflix, Disney + et bien plus encore. Cependant, cette version ne prend en charge que la qualité 1080p. Il y a une économie de 15 £, soit 38% de moins que le prix normal.

Si vous voulez faire avancer les choses, il y a le Fire TV Cube. Cela prend les choses dans une direction légèrement différente, prenant en charge toutes ces fonctions TV, mais intégrant également la commande vocale Alexa dans le Cube lui-même. Cela signifie que vous pouvez lui parler, non seulement pour le contrôle du téléviseur, mais pour allumer les lumières ou tout ce que vous demandez à Alexa. Il prend également en charge 4K HDR, il offrira donc une meilleure qualité que le Fire TV Stick standard.

Il offre également un contrôle sur dautres appareils, comme votre décodeur et votre téléviseur. Il y a une remise de 20 £, soit une économie de 18% sur le Amazon Fire TV Cube.

Amazon dit que ce sont des offres limitées, susceptibles de refléter le week-end férié au Royaume-Uni, nous navons donc aucune idée de la durée de ces prix plus bas.