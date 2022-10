Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La première saison de la série House of the Dragon, diffusée sur HBO, est peut-être arrivée à son terme, mais ne vous attendez pas à ce que la saison 2 soit lancée de sitôt.

C'est ce qu'a déclaré Casey Bloys, de HBO. Et il est bien placé pour le savoir, puisqu'il est le directeur du contenu de la société. Bien qu'aucune date de sortie de la deuxième saison n'ait été communiquée au-delà des murs de HBO jusqu'à présent, Casey Bloys est allé jusqu'à dire que nous ne devrions pas l'attendre en 2023. "Je pense qu'elle aura lieu en 24", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Vulture.

Cela signifie que nous devrons attendre très longtemps pour voir ce qui se passera dans la deuxième saison de House of the Dragon, une série qui aurait pu prendre deux chemins différents. Suivre le succès de Game of Thrones n'aurait jamais été facile, et House of the Dragon aurait pu se faner. Mais elle ne l'a pas fait et est devenue une série à succès à part entière.

Certains diront que House of the Dragon est même meilleure que la série dont elle est la préquelle, mais c'est un argument pour une autre fois.

Cette longue attente pourrait être une terrible nouvelle pour les fans de Westeros, mais il y a au moins une bonne nouvelle. Le co-showrunner Ryan Condal affirme que les téléspectateurs n'auront pas à faire face à une refonte, comme ils l'ont fait dans la première saison, lorsque la seconde arrivera enfin : "Je dirai, pour récompenser notre merveilleux public de nous avoir suivis à travers tous les sauts temporels et les refontes, qu'ils sont terminés", a déclaré Condal. Il a également confirmé qu'il n'y aura plus de sauts temporels, ajoutant que "nous raconterons l'histoire en temps réel à partir de maintenant".

