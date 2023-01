Tout ce que vous devez savoir sur le film Borderlands

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le film Borderlands est en bonne voie et pourrait arriver dès cette année.

L'adaptation du jeu vidéo bénéficie d'un casting de choix, dont Jack Black dans le rôle de Claptrap, et a été (en grande partie) réalisée par Eli Roth (Hostel, Cabin Fever).

Voici tout ce que vous devez savoir sur le film.

Le film Borderlands : Ce que nous savons pour l'instant

Les jeux FPS très populaires de Gearbox sont adaptés sur grand écran.

Basé sur la même planète post-apocalyptique de Pandora, le film en live-action a été annoncé dès 2015, lorsqu'il a été optionné par l'ancien PDG de Marvel Studios et récupéré par Lionsgate.

Eli Roth a ensuite été choisi pour en être le réalisateur, avec Craig Mazin (série télévisée The Last of Us) à bord en tant que scénariste. Le tournage a commencé en 2021 et s'est achevé à l'été 2022. Cependant, après des essais à huis clos, de nouveaux tournages ont été ordonnés et, comme Roth est maintenant sur un autre projet (une version intégrale du film d'horreur Thanksgiving, qui est apparu à l'origine sous forme de bande-annonce dans Grindhouse), le réalisateur de Deadpool, Tim Miller, terminera le film à la place.

L'intrigue est centrée sur Lilith, qui réunit une équipe de mercenaires et de marginaux (que les fans des jeux reconnaîtront) pour retrouver la fille disparue d'Atlas, l'homme le plus puissant de l'univers.

Borderlands le film : Date de sortie

Une date de sortie complète n'a pas encore été révélée. Une sortie en 2023 était initialement prévue, bien qu'une projection test en novembre 2022 ait entraîné une série de reshoots qui auraient pu repousser la sortie en salles.

Comme il s'agit d'un film Lionsgate, on pense que les droits de diffusion en continu reviendront à Lionsgate+.

Borderlands le film : Cast

Le film Borderlands dispose d'un casting impressionnant, avec en tête Cate Blanchett, Kevin Hart et Jack Black.

Voici le casting confirmé et leurs rôles, tels qu'annoncés jusqu'à présent :

Cate Blanchett : Lilith

Kevin Hart : Roland

Jack Black : Claptrap

Jamie Lee Curtis : Dr. Patricia Tannis

Ariana Greenblatt : Tiny Tina

Florian Munteanu : Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez : Atlas

Bobby Lee : Larry

Olivier Richters : Krom

Janina Gavankar : Commandant Knoxx

Gina Gershon : Moxxi la folle

Cheyenne Jackson : Jakobs

Charles Babalola : Hammerlock

Benjamin Byron Davis : Marcus

Steven Boyer : Scooter

Ryann Redmond : Ellie

L'illuminé du jeu Borderlands, Penn Jillette, fait un caméo dans le film.

Borderlands : les bandes-annonces du film

Il n'y a pas encore de bande-annonce pour le film Borderlands.

Un extrait d'une minute a été montré aux participants du ComicCon 2022 mais n'a pas encore été mis en ligne.

Écrit par Rik Henderson.