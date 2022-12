SAS Rogue Heroes Saison 2 : Tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - SAS Rogue Heroes est une dramatisation du livre éponyme de Ben Macintyre, qui se positionne comme une histoire autorisée des SAS britanniques dans les premières années de leur création.

La série de la BBC a été largement saluée, reprenant les exploits pleins d'adrénaline détaillés dans le livre et les agrémentant d'un twist, grâce à l'adaptation de Steven Knight. Steven Knight, qui écrit et produit, est également connu pour des séries comme Peaky Blinders.

En plus de raconter l'histoire de la naissance du célèbre régiment SAS, c'est aussi l'histoire fondatrice des unités de forces spéciales du monde entier.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Y aura-t-il une saison 2 de SAS Rogue Heroes ?

Oui. Le retour de la série a été confirmé par la BBC en décembre 2022, avec une conclusion "to be continued" à la fin de la saison 1. Il est clair que l'histoire est inachevée, car elle n'a fait qu'effleurer la surface des activités des SAS pendant la Seconde Guerre mondiale.

La première saison a également été classée par la BBC comme le troisième plus grand drame de l'année. Karen Wilson de Kudos a déclaré : "Nous avons été époustouflés par la réaction à la première série et nous sommes ravis de faire revenir nos SAS Rogue Heroes pour la suite. La narration incroyable de Steven a captivé le public et il y a tellement d'autres histoires à raconter - je suis impatiente que le public découvre ce qui l'attend."

Quand la saison 2 de SAS Rogue Heroes sera-t-elle diffusée ?

La date de sortie réelle de la saison 2 de SAS Rogue Heroes est inconnue, mais il a été confirmé que le tournage aura lieu en 2023.

Nous nous attendons à ce que la série ne soit pas diffusée avant 2024, mais nous vous tiendrons au courant de tous les détails qui nous parviendront.

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre télévision ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Ce qu'il faut attendre de la saison 2 de SAS Rogue Heroes (spoilers)

Steven Knight a déclaré que "la deuxième série emmènera les SAS en Europe continentale et amènera nos héros aux limites de leur endurance."

Ceux qui ont lu le livre savent qu'il couvre non seulement la campagne d'Afrique du Nord, mais aussi l'assaut en Europe à travers l'Italie et le continent - nous savons donc qu'il y a plus à venir.

Nous savons également - alerte spoiler - que Jock Lewes (Alfie Allen), l'un des pères fondateurs du régiment, n'a pas réussi à quitter l'Afrique et, malgré son influence précoce, l'accent sera mis sur Paddy Mayne (Jack O'Connell) et David Stirling (Connor Swindells).

Bien sûr, David Stirling est capturé vers la fin de la saison 1. Stirling a été capturé en 1943, puis s'est échappé et a été recapturé, avant de se retrouver à Colditz pour le reste de la guerre. L'histoire de Stirling est évidente, mais il se peut qu'elle ne soit qu'une distraction par rapport au reste de l'histoire des SAS.

La campagne d'Italie sera probablement le point central de la saison 2, mais la question est de savoir comment Kudos (les créateurs de la série) veut faire tourner l'histoire. Nous sommes sûrs que de plus amples détails seront communiqués à l'approche du lancement de la saison 2.

Y a-t-il une bande-annonce de la saison 2 de SAS Rogue Heroes ?

Non, pas encore, mais la bande-annonce de la saison 1 se trouve ci-dessous.

Comment rattraper SAS Rogue Heroes ?

SAS Rogue Heroes a été diffusé sur BBC 1 et est disponible sur BBC iPlayer sous forme de coffret au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, vous pouvez la regarder sur EPIX.

Écrit par Chris Hall.