Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les adaptations cinématographiques et télévisuelles de jeux vidéo annoncées ces jours-ci ne manquent pas, mais peu d'entre elles sont aussi passionnantes que Death Stranding de Hideo Kojima.

Le concepteur de jeux vidéo ne cache pas son amour du cinéma, et ses jeux portent souvent leurs inspirations cinématographiques sur leur manche. On peut d'ailleurs lire dans sa bio Twitter: "70 % de mon corps est fait de films".

Il n'est donc pas étonnant que les gens soient très enthousiastes à l'idée de voir le travail de Kojima sur grand écran.

Il est encore trop tôt pour le dire, et les détails sont encore peu nombreux, mais voici tout ce que nous savons à ce jour sur la prochaine adaptation de Death Stranding.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le film Death Stranding : Le casting et l'équipe

Le studio d'Hideo Kojima, Kojima Productions, s'associera à Hammerstone Studios d'Alex Lebovici pour produire l'adaptation. Hammerstone Studios est à l'origine du film Barbarian, acclamé par la critique et qui se trouve être l'un de nos films d'horreur préférés en 2022.

L'intrigue est gardée secrète pour l'instant, mais nous savons qu'elle introduira de nouveaux éléments et personnages dans l'univers de Death Stranding.

"Contrairement à d'autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, il s'agira de quelque chose de beaucoup plus intime et ancré dans la réalité", a déclaré Lebovici dans un communiqué annonçant le projet.

"Notre objectif est de redéfinir ce que peut être une adaptation de jeu vidéo quand on a une liberté créative et artistique. Ce film sera une authentique production de Hideo Kojima."

Bien qu'aucun des acteurs n'ait été confirmé, pour l'instant, le jeu vidéo Death Stranding avait un casting de stars, notamment Norman Reedus(Walking Dead), Mads Mikkelsen(Hannibal), Léa Seydoux(No Time to Die) et même le réalisateur emblématique, Guillermo del Toro. On peut s'attendre à ce qu'au moins certains de ces acteurs jouent un rôle dans le film.

Nous mettrons cet article à jour dès que nous en saurons plus.

Le film Death Stranding : Date de sortie

Il est trop tôt pour dire quand le film Death Stranding sortira, mais l'annonce précise que le film "est sur la voie rapide avec un développement en cours".

Même si les films prennent du temps à être réalisés, nous estimons qu'il faudra au moins un an ou deux avant la sortie du film.

Le film Death Stranding : Bandes-annonces

Il n'y a pas encore de bandes-annonces, mais nous ne manquerons pas de les ajouter ici dès leur sortie.

Vous avez aimé ce film ?

Alors peut-être aimerez-vous nos guides de visionnage de l'ordre des films :

Nous vous proposons également des rumeurs sur les films à venir :

Écrit par Luke Baker.