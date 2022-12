Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après de sérieux retards, le nouveau film Donjons et Dragons est presque arrivé, et nous sommes impatients de le voir.

Que vous soyez un joueur de table expérimenté, un fan des jeux vidéo ou simplement un fan du genre fantastique dans son ensemble, vous trouverez forcément votre bonheur dans ce film.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs.

Donjons et Dragons : l'honneur parmi les voleurs : Ce que vous devez savoir

Le dernier film Donjons et Dragons est géré par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, les gars derrière Game Night de 2018 - qui est un regard amusant, si vous l'avez manqué.

Le film n'a aucun lien avec la trilogie de films précédente, il est basé dans le monde de la campagne Forgotten Realms du jeu sur table. Cela signifie que si vous connaissez votre D20 et votre percentile, vous aurez droit à de nombreux easter eggs.

Peu de choses ont été révélées sur l'intrigue du film, mais nous savons qu'il suit un groupe de voleurs (surprise, surprise) et qu'ils se retrouvent dans une folle aventure après avoir aidé "la mauvaise personne à voler la mauvaise chose".

Les voleurs sont un barde nommé Elgin, un barbare nommé Holga, un paladin nommé Xenk, un sorcier nommé Simon et enfin, un druide tiefling nommé Doric.

Dans une interview accordée à Collider, Chris Pine, qui joue le rôle d'Elgin, a déclaré que le film ressemblait à"Game of Thrones mélangé avec un peu de Princess Bride et juste un soupçon de Saint Graal". Il a poursuivi en disant que c'est "poppy, chaleureux comme dans les années 80 et qu'il y a un peu des Goonies là-dedans".

Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs : Date de sortie

La date de sortie du film était initialement prévue pour juillet 2021, mais la pandémie a entraîné des contretemps dans la production.

Désormais, la date de sortie est fixée au 31 mars 2023 aux États-Unis et le film sortira dans les salles le 7 avril 2023 au Royaume-Uni.

Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs : Cast

Nous avons déjà mentionné Chris Pine, notre acteur principal, que vous connaissez peut-être sous le nom de Capitaine Kirk dans plusieurs films Star Trek. Il sera rejoint par Michelle Rodrigez, de Fast and the Furious, qui incarnera notre barbare.

Regé-Jean Page, de Bridgerton, prend le rôle du paladin. Justice Smith est notre sorcier, vous vous souvenez peut-être de lui dans Détective Pikachu. Sophia Lillis, connue pour le film It de 2017, est la druidesse. Et enfin, la superstar de la comédie romantique Hugh Grant est le coquin, mais nous n'avons qu'un bref aperçu de lui dans la bande-annonce, il est donc difficile de dire combien de temps il aura à l'écran.

Donjons et Dragons : Honneur parmi les voleurs : Bandes-annonces

Pocket-lint a intégré la bande-annonce de Donjons et Dragons : L'honneur parmi les voleurs en haut de cette page, et à nouveau ici pour plus de commodité.

Il y a aussi une variété de featurettes sur les coulisses du jeu, vous pouvez voir la dernière ci-dessous.

