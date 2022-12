La fusion de HBO Max et Discovery+ pourrait avoir un nom terrible.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis que nous avons appris que HBO Max et Discovery+ allaient fusionner, la question a toujours été "comment cela s'appellera-t-il ?" et nous avons peut-être notre réponse.

Bien que cela n'ait pas encore été confirmé par l'une ou l'autre des deux sociétés de streaming TV, il a été rapporté que la plateforme fusionnée pourrait simplement s'appeler Max. Le nom serait en train d'être "passé au crible par les avocats de la société", ce qui laisse penser que l'affaire est presque conclue, sauf accident de dernière minute.

Toutefois, le même rapport de CNBC note que "les dirigeants n'ont pas pris de décision définitive et que le nom pourrait encore être modifié" avant d'ajouter que "Max est le choix probable". CNBC cite des sources anonymes qui seraient au courant de l'affaire.

En ce qui concerne l'application, on pense qu'elle aura un aspect et un fonctionnement similaires à l'expérience Disney+, les marques de Warner Bros. Discovery étant dotées de tuiles individuelles. Cela signifie que HBO, DC Comics, Discovery et Warner Bros. auront toutes leurs propres tuiles afin que les utilisateurs puissent trouver le contenu qu'ils souhaitent regarder.

Si nous savons maintenant comment s'appellera le nouveau service d'abonnement combiné, nous n'avons toujours pas d'informations sur son coût. On pense que la tarification du service combiné est toujours en cours de discussion, et le fait qu'aucune information sur les prix n'ait filtré suggère que c'est bien le cas et que rien n'a été décidé jusqu'à présent. Cependant, HBO Max et Discovery+ coûtent respectivement 14,99 $ et 6,99 $, bien que des versions avec publicité soient également disponibles.

Quel serait le prix équitable d'une offre combinée HBO Max et Discovery+? Cela dépend probablement de ce que vous voulez regarder et si cela se résume à la série Game of Thrones et à peu de choses d'autre !

Écrit par Oliver Haslam.