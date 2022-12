EE Pocket-lint Awards 2022 : Appareil de streaming de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous recherchez un appareil pour diffuser du contenu sur votre télévision, il existe un certain nombre d'options différentes.

Nous avons testé et passé en revue les meilleurs appareils de streaming au cours des 12 derniers mois et avons sélectionné les meilleurs que nous avons essayés pour les EE Pocket-lint Awards.

Il s'agit des meilleurs boîtiers de streaming et dongles de divertissement permettant d'accéder à des contenus vidéo et audio. Nous avons dressé une liste de nos appareils préférés, qui ont ensuite été examinés par un jury d'élite pour désigner les gagnants.

Meilleur appareil de streaming : Amazon Fire TV Stick 4K Max

La gamme Fire TV d'Amazon est un excellent moyen de diffuser du contenu en continu depuis des années.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max est l'une des dernières itérations et ne doit pas être confondu avec le Fire TV Stick 4K, car il s'agit du meilleur des appareils d'Amazon.

Avec des spécifications et des caractéristiques telles que Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos et des capacités Wi-Fi 6, il s'agit d'un appareil sérieux pour diffuser votre contenu préféré.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max a été sélectionné comme le gagnant du meilleur appareil de streaming pour les prix de cette année et il vaut la peine de l'envisager comme votre prochain achat.

Hautement recommandé : Sky Stream

Sky Stream est un petit appareil qui propose tout ce que Sky TV a à offrir, mais sans les inconvénients de la parabole. Cette petite boîte à malices vous permet de profiter de tout ce que vous offre Sky TV, mais par le biais de votre connexion Internet. Vous avez besoin d'une bonne connexion haut débit pour l'utiliser, mais c'est une excellente alternative à Sky Glass et Sky Q également.

Sky Stream propose également une option de contrat glissant, ce qui vous évite d'être lié par de longs contrats. Il est également rempli d'applications et donne accès à toutes sortes d'options de télévision terrestre et Sky, de sorte qu'il n'y a pas de fin au contenu à regarder.

Pour toutes ces raisons et bien d'autres, Sky Stream a été choisi comme option hautement recommandée pour les prix de cette année.

Le meilleur du reste

Nos appareils préférés de l'année dernière ne se limitent pas au gagnant et aux appareils hautement recommandés. Il existe un certain nombre d'autres appareils de streaming qui méritent d'être considérés.

L'Apple TV 4K a été l'un de nos choix pour la liste des finalistes, car il s'agit d'une excellente option pour toute personne déjà intégrée dans l'écosystème Apple. Ce n'est pas un appareil bon marché, mais il offre une excellente expérience utilisateur et de bonnes performances en prime.

LeChromecast avec Google TV est une excellente alternative aux Fire TV Sticks d'Amazon. Ce Chromecast est une offre complète avec toutes sortes de points forts, y compris le support 4K HDR, l'intégration de Google Assistant et un design convivial.

Sur l'extrémité plus abordable, il y a le Roku Express 4K, qui a de grandes fonctionnalités à un prix étonnamment bon. Il offre des fonctionnalités telles que AirPlay et Google Cast, ainsi qu'une large sélection de services et la HDR 4K, le tout pour moins cher. Il s'agit d'un autre excellent appareil de streaming à considérer.

Comme alternative, le Roku Streaming Stick 4K offre des visuels 4K et Dolby Vision ainsi qu'un accès à tous les services de streaming habituels. Il dispose également d'AirPlay et de Spotify Connect, ce qui lui confère de nombreuses possibilités de streaming.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Britta O'Boyle.