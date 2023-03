Paramount+ sera disponible en tant que chaîne dédiée sur le système de divertissement à bord de British Airways à partir de ce mois-ci.

Le service de streaming, qui a été lancé au Royaume-Uni au début de l'année, apparaîtra sous forme de curation. La plateforme Highlife de BA comprendra donc des séries télévisées exclusives de Paramount+ à regarder à la demande pendant les vols dans toutes les classes de cabine.

Il s'agira notamment d'émissions telles que Halo, Yellowstone, Kamp Koral : Spongebob's Under Years, et l'intégralité de la franchise Star Trek.

Le partenariat comprendra également un code QR sur la plateforme Highlife permettant aux téléspectateurs de s'abonner ultérieurement à Paramount+ pour continuer à regarder une série sur leur appareil mobile ou leur télévision à la maison.

Une offre de lancement d'un mois de Paramount+ sera proposée aux nouveaux abonnés, et sera disponible via le British Airways Executive Club pour les membres Bronze, Silver et Gold.

"Ce partenariat est une plateforme fantastique pour notre croissance continue au Royaume-Uni, nous permettant de faire découvrir à des millions de clients par an certaines des meilleures émissions du monde, disponibles sur Paramount+. Nous sommes convaincus que les clients de British Airways aimeront ce qu'ils verront et seront encouragés à continuer à explorer la montagne de divertissements proposés", a déclaré Anna Priest, directrice du marketing de Paramount UK.

Paramount+ coûte 6,99 £ par mois au Royaume-Uni, ou 7,99 € en Irlande. L'abonnement annuel est disponible pour 69,90 £ / 79,90 € respectivement. Ce service est proposé gratuitement aux abonnés de Sky Q, Sky Glass et Sky Stream avec les forfaits Sky Cinema.

Vous pouvez en savoir plus sur le service de streaming dans notre article détaillé : Combien coûte Paramount+, où est-il disponible et que peut-on y regarder ?