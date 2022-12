Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous souhaitez résilier Paramount+, la manière la plus simple et la plus rapide de le faire est de passer par le site web de Paramount+.

Cependant, il y a un bémol : vous devez d'abord déterminer où vous vous êtes abonné à Paramount+. Si vous vous êtes abonné au service de streaming vidéo par l'intermédiaire d'un fournisseur de facturation tiers comme l'App Store, Google Play, Amazon ou Roku, vous devrez retourner sur cette plate-forme pour annuler votre abonnement.

Comment résilier Paramount Plus

Si vous vous êtes inscrit à Paramount+ par le biais de son site Web sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile, ou si vous vous êtes inscrit par le biais d'une télévision intelligente (LG TV, Vizio TV, Samsung TV) ou d'une console de jeu (Xbox, PS4), il vous suffit d'aller directement sur paramountplus.com et de cliquer sur "Nom d'utilisateur" dans le coin supérieur droit. De là, cliquez sur "Compte", puis faites défiler la page et cliquez sur "Annuler l'abonnement". C'est tout.

Allez sur paramountplus.com

Cliquez sur le nom d'utilisateur ou connectez-vous dans le coin supérieur. Vous devrez vous connecter à votre compte pour l'annuler.

Cliquez sur "Compte".

Faites défiler la page et cliquez sur "Annuler l'abonnement".

Vous avez encore besoin d'aide pour annuler votre abonnement ?

Nous supposons que vous vous êtes abonné à Paramount+ via l'App Store, Google Play, Amazon ou Roku. Ne vous inquiétez pas.

Paramount+ dispose d'une page d'assistance qui détaille comment annuler son service de streaming depuis votre iPhone, iPad, Apple TV, téléphone, tablette ou TV Android, Fire TV, Roku, ou même via Prime Video et une chaîne Apple TV. Pour la plupart de ces plateformes, il semble que vous deviez plonger dans la zone des abonnements.

Écrit par Maggie Tillman.