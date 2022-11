Comment regarder Smile (2022) : Est-il déjà diffusé en streaming ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cette année a été riche en films d'horreur fantastiques, mais l'un des plus réussis est Smile.

Cet effrayant film d'horreur psychologique a captivé l'imagination des amateurs d'épouvante du monde entier et a rapporté plus de 210 millions de dollars au box-office.

Désormais, vous pouvez voir ce dont il est question dans le confort de votre propre maison. Si vous êtes impatient de savoir quand, où et comment vous pouvez regarder Smile, lisez la suite, nous avons tout prévu.

Smile (2022) : Ce que vous devez savoir

Le Dr Rose Cotter est témoin d'un incident bizarre et brutal avec l'un de ses patients, et il est précédé d'un sourire très effrayant.

Après l'incident, Rose est victime d'hallucinations mettant en scène des individus souriants avec des avertissements menaçants.

Il semblerait qu'on lui ait transmis une sorte de malédiction, et le temps presse pour résoudre le mystère.

Le film est écrit et réalisé par Parker Finn et est une adaptation de son précédent court-métrage Laura Hasn't Slept. Il met en vedette Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan et Kal Penn.

Smile (2022) : Date de sortie

Date de sortie en salles

Smile est initialement sorti exclusivement dans les salles de cinéma. Il a commencé à être diffusé aux États-Unis le 30 septembre 2022 et au Royaume-Uni le 28 septembre 2022.

Date de sortie à domicile

Smile a commencé à être diffusé en streaming aux États-Unis le 15 novembre 2022. Il est également disponible à l'achat ou à la location en numérique dans la plupart des régions.

Si vous préférez les supports physiques, la sortie en DVD et Blu-Ray est prévue pour le 13 décembre 2022.

Smile (2022) : Où regarder en streaming

En ce qui concerne les plateformes de streaming par abonnement, Smile est actuellement exclusif à Paramount+ aux États-Unis. On ne sait pas encore si Smile sera disponible sur Paramount+ au Royaume-Uni.

Dans la plupart des régions, Smile est déjà disponible à la location ou à l'achat sur des plateformes numériques telles qu'Amazon, YouTube, Apple TV et Vudu.

Smile (2022) : Bandes-annonces

Pocket-lint a intégré la dernière bande-annonce de Smile en haut de cette page. L'ancienne bande-annonce du film se trouve ci-dessous.

